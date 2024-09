Amb quin apel·latiu afectuós nomenava Daniel Sancho a Edwin Arrieta abans de matar-lo?

Foto: Instagram

La primera de les tres noves entregues de "El Cas Sancho" ja està disponible a MAX, la sèrie documental que segueix investigant el tràgic assassinat del metge colombià Edwin Arrieta , ocorregut a Tailàndia a l'agost de 2023. El culpable del crim, Daniel Sancho, fill del conegut actor espanyol Rodolfo Sancho, ha estat condemnat a cadena perpètua per assassinat premeditat, ocultació del cadàver i robatori de documentació.

Tot just uns dies després que la justícia tailandesa dictés sentència, MAX ha llançat el primer dels tres episodis addicionals que completen aquesta reeixida sèrie, produïda per Cuarzo Producciones (Banijay Iberia). Aquesta nova entrega promet aprofundir encara més en els detalls del cas, presentant una anàlisi exhaustiva a través d'entrevistes exclusives i testimonis de persones relacionades amb els fets.

En el segon capítol d'aquesta ampliació de “ El Cas Sancho ”, es revelen els últims missatges de WhatsApp que van intercanviar Daniel Sancho i Edwin Arrieta abans del fatídic desenllaç. Les converses mostren un Daniel impacient i nerviós, mentre esperava sota la pluja a l'illa tailandesa de Koh Phangan. “Ja sóc aquí esperant. Plou. I, a més, vaig curt, curt de bateria”, escrivia Sancho a Arrieta, mentre li donava indicacions sobre com arribar-hi.

La tensió se sent a cada missatge. Edwin responia: " Chiqui he d'estimar-te molt per a aquesta travessia", mostrant un to més lleuger però evidenciant la complexa relació que tots dos compartien. A mesura que la pluja creixia, la impaciència de Sancho augmentava: "Chiquiiiiii. Arriba ja iwueputaaaaaa", es pot llegir als missatges, donant un indici de la dinàmica entre tots dos en aquests últims moments.

Per tant, un dels sobrenoms afectuosos amb què es parlaven era "chiqui".