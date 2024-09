Revelen quina ha estat la causa de la mort de Juanma García, guanyador de 'La casa de tu vida'

Juanma García amb el seu xicot David Cerceda - Mediaset

Juanma García, reconegut per ser guanyador del reality xou de Telecinco 'La casa de tu vida', ha mort als 44 anys. La seva sobtada mort ha causat gran impacte, especialment per la seva joventut i les dificultats que va enfrontar en els darrers anys de vida. García, a més de ser un personatge estimat per molts, va ser un referent LGTBI a la televisió espanyola. Al costat de la seva parella, David Cereceda, va guanyar el concurs, convertint-se en una de les primeres figures del col·lectiu LGTBI a destacar en un format d'aquest tipus.

Tot i que la notícia de la seva mort es va conèixer aquest dijous, fins ara no s'havia revelat la causa oficial de la seva mort. Va ser la periodista María Patiño qui, al seu programa 'Ni que fóssim Shhh', va confirmar el motiu: "Em van dir que va ser a causa d'un aneurisma", va explicar Patiño després de contactar amb persones properes a l'exconcursant.

Durant el programa, un metge convidat va explicar què és un aneurisma, aclarint els dubtes dels presents. "Hi ha diferents tipus d'aneurismes: cerebrals, abdominals... Es tracta d'una dilatació congènita d'una artèria. Si aquesta persona pateix hipertensió al llarg dels anys, l'artèria dilatada es pot trencar, cosa que fa que sigui molt difícil sobreviure" , va detallar el doctor. També va afegir que els aneurismes solen afectar persones joves que han patit augment de la pressió arterial o situacions d'estrès, i que, en molts casos, la seva ruptura resulta fatal.

La mort de Juanma García deixa un buit entre els seus seguidors i en la comunitat televisiva, que recorden la seva participació en un dels realities més icònics de la televisió espanyola.