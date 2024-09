Desvelen el consell que va donar Joan Carles I a Victòria Federica després del seu debut a la televisió

Fotomuntatge de Victoria Federica amb Juan Carlos I - Canva Pro

Dilluns passat, la Família Reial va viure una trobada que ha fet parlar molt. Joan Carles I, absent de la vida pública espanyola des de la seva marxa a Abu Dhabi el 2020, va tornar a La Zarzuela en un esdeveniment íntim que no va incloure els actuals reis. Però què va motivar aquesta reunió i què va dir el que li va dir a la seva néta Victoria Federica després del seu debut televisiu?

Victoria Federica va fer 24 anys, i el seu aniversari va coincidir amb la presència de diversos membres de la família a Madrid pel funeral de Juan Gómez-Acebo, nebot de l'emèrit. L'ocasió va ser aprofitada per organitzar un dinar a La Zarzuela, on es van reunir la infanta Elena, la senyora Sofia, la infanta Cristina i Froilà, a més de l'aniversari i el seu avi, el rei emèrit. La gran absència en aquesta celebració privada va ser la del rei Felip VI i la reina Letizia.

Tot i que Joan Carles va intentar passar desapercebut, les càmeres d'Europa Press el van captar sortint de l'hotel Four Seasons, on s'allotjava, en direcció a La Zarzuela. Per evitar ser vist per la premsa, va fer servir una entrada secundària del palau, minuts abans de l'arribada de la infanta Elena.

Segons revelen fonts properes a Monarquia Confidencial , el rei emèrit va aprofitar el dinar per tenir una conversa privada amb Victoria Federica sobre la seva recent aparició a El Hormiguero , on va concedir la seva primera entrevista a televisió. Aparentment, Joan Carles no només va felicitar la seva néta per la seva naturalitat al plató, sinó que també li va oferir alguns consells. "És un avi molt atent i preocupat. Victòria i Froilà són els seus ullets drets", van comentar fonts de l'entorn de l'emèrit a aquest mitjà.

Tot i això, Joan Carles I també va mostrar certa preocupació. Tot i elogiar l'exercici de la seva néta, li va recomanar que es mantingués allunyada de l'opinió pública i que fos prudent amb les seves aparicions mediàtiques, encara que va deixar clar que no li podia imposar restriccions.

El rei emèrit, a més d'assistir a aquest esmorzar familiar, va anar al funeral per Juan Gómez-Acebo i, posteriorment, dilluns, després de dinar, a una missa a l'església dels Jesuïtes, on es va acomiadar d'Alejandro Fernández de Araoz i Marañón juntament amb diversos membres de la família.