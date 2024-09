Jordi Évole podria tenir una relació sentimental amb Anna Gabriel (CUP)

Fotomuntatge de Jordi Évole amb Anna Gabriel

El programa de Catalunya Ràdio, 'Que no surti d'aquí' , presentat per Juliana Canet , ha tornat amb una nova temporada plena de sorpreses. Després de l'habitual aturada estiuenca, el popular espai de la ràdio pública catalana ha tornat a la graella amb informació candent i d'alt voltatge. A l'últim episodi, s'ha revelat una notícia que ha captat l'atenció de tots: Anna Gabriel , la coneguda activista i exdiputada de la CUP, i Jordi Évole , el reconegut periodista, tindrien una relació romàntica.

Anna Gabriel és una figura destacada a la política catalana, coneguda pel seu paper a la CUP i el seu període d'exili a Suïssa per esquivar la repressió de la justícia espanyola. D'altra banda, Jordi Évole és un periodista de gran renom, famós per les seves entrevistes al programa 'Salvados' de La Sexta i més recentment, a 'Lo de Évole'. Segons la comunicadora Juliana Canet, tots dos estarien en una relació des de fa aproximadament quatre anys, la qual han mantingut amb gran discreció.

Juliana Canet ha compartit que, malgrat el seu perfil baix, Évole i Gabriel van ser vistos junts durant les festes del seu poble a Sallent . Canet va fer broma sobre com "van agafar el seu got de plàstic reutilitzable i van decidir anar a la Festa Major". Segons Canet, Évole es va mantenir en un perfil discret, conscient que l'esdeveniment era més sobre Anna Gabriel que no pas sobre ell.

Reaccions a Xarxes Socials

Les revelacions de Juliana Canet no han passat desapercebudes a les xarxes socials. Molts usuaris han expressat la curiositat sobre l'origen d'aquesta informació i la veracitat. Alguns fins i tot han especulat si la relació entre la política independentista i el periodista 'imparcial' podria tenir implicacions en el futur del procés .

Aquest tipus de notícies genera un gran interès, no només per la figura dels protagonistes, sinó també per les possibles implicacions en el context polític i social de Catalunya. La combinació d'una figura política influent i un periodista destacat afegeix un component d'intriga que atrau els lectors i els espectadors.

La nova temporada de 'Que no surti d'aquí' promet continuar portant informació i revelacions que mantindran a la seva audiència en suspens. Estigueu atents a les properes emissions per a més detalls sobre aquest i altres temes d'actualitat.