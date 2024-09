La "impresionant" situació de Manu Tenorio amb els okupes: "La sensació d'indefensió és absoluta"

Manu Tenorio, en arxiu | Europa Press

El cantant Manu Tenorio ha compartit a les seves xarxes socials la seva difícil experiència amb l'ocupació il·legal de la seva propietat. Un problema que, com explica, porta més d'un any enfrontant sense trobar una solució efectiva. "És realment impressionant la situació en què em trobo. Des de fa ja més d'un any estic lidiant amb uns inquiocupes, i fins ara no he trobat cap manera eficaç de desallotjar-los. Ni donant-los temps ni arribant a un acord. Res, no em donen cap opció", va expressar en el seu primer tweet.

Malgrat els seus esforços per resoldre la situació, tant intentant arribar a acords com donant temps als ocupants, no ha aconseguit que es desallotgi l'immoble. En un altre tweet, va comentar sobre el seu recent contacte amb mitjans de comunicació: "Recentment, s'han posat en contacte amb mi dues cadenes de televisió, interessades en què expliqui el meu cas públicament. Tanmateix, de moment prefereixo no manifestar-me personalment, ja que sento que aquest no és el meu terreny i prefereixo mantenir-me al marge per ara."

El que ha trobat particularment sorprenent durant les seves converses amb els redactores d'aquests programes és que ambdós també estan travessant circumstàncies similars. Segons Tenorio, "el curiós és que, mentre parlava amb els redactors d'aquests programes, ambdós em van explicar que també estan passant per una situació similar. Tant ells com les seves famílies –en concret els avis o pares– i estan lidiant amb okupes a les seves propietats". En el seu tweet final, va descriure la situació així: "Total, imagineu-vos les cares d'aquests redactors i la meva mantenint la conversa… o sigui, la sensació d'indefensió és absoluta."

Tenorio és un conegut cantant i personalitat de la televisió espanyola. Nascut l'1 de novembre de 1977 a Sevilla, es va fer famós per la seva participació en la primera edició del programa de televisió "Operació Triunfo" a Espanya, que va tenir lloc el 2001. El seu primer àlbum, "Manu Tenorio," va ser llançat el 2002 i va ser un èxit moderat, però el seu veritable reconeixement va arribar amb el seu segon àlbum, "Dile que la quiero" (2003), que va incloure el reeixit senzill "Se me olvidó". Al llarg de la seva carrera, ha llançat altres àlbums notables com "Por mí" (2005) i "Todo lo que tengo" (2008).