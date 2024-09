Laura Escanes esclata contra el seu ex, Álvaro de Luna: "Estic tan fins als ous"

Foto: EuropaPress, CanvaPro

Sembla que la guerra entre Laura Escanes i Álvaro de Luna torna a estar servida. Després de conèixer que la influencer podria haver assistit a l'últim concert del cantant i ell confessar que s'alegrava que hagi estat així, la influencer es va encarregar de deixar clar que les coses no havien anat així.

"Estic tan fins als ous", confessava la influencer, que deixava clar que "no he anat a cap concert, o sigui, vaig estar al festival escoltant l'Orella de Van Gogh i quan va acabar l'Orella de Van Gogh me'n vaig anar".

Tant és així que "vaig pujar a xarxes que estava sopant i tot, llavors jo no sé d'on ha sortit, bé, sí que m'ho puc imaginar, però és que no".

A més, ha deixat clar que "no em dono per al·ludida" per les seves lletres perquè "la realitat no va ser així. Si ell vol explicar una altra realitat, doncs que expliqui el que li doni la gana. És que estic tan fins als ous, de veritat".

Tot i que no considera que parli des de la rancúnia, la Laura ens comentava que "quan passen aquestes coses, passes per moltíssimes etapes i hi ha una etapa, evidentment, més de dol, més de tristesa, hi ha una altra etapa de ràbia".

Malgrat tot, la Laura considera que s'ha emportat una gran decepció amb ell: "Sí, segurament, sí. Bé, són aprenentatges. Em quedo amb allò bo sempre. Intento quedar-me amb allò bo".

Una història d'amor de tot just un any