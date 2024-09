Isa Pantoja surt de l'hospital després de la seva operació d'apendicitis d'urgència

El moment de la sortida de la filla de la tonadillera. Foto: Europa Press

4 dies després d'haver estat operada d'urgència per una apendicitis , Isa Pantoja ha estat donada d'alta. Acompanyada pel seu marit Asraf Beno , caminant amb dificultat i emportant-se la mà a l'abdomen diverses vegades, la filla d'Isabel Pantoja ha abandonat pel seu propi peu l'hospital del Port de Santa Maria passat aquest dilluns 16 de setembre al migdia. En sortir, va reconèixer que havia viscut un "gran ensurt" i es va detenir a parlar amb els mitjans, revelant si la seva mare havia estat en contacte durant la seva estada a l'hospital .

"Estic bé, millor, millor, ja amb ganes d'arribar a casa. M'han tractat súper bé, he estat molt ben atesa, però ja vull estar a casa meva", va comentar Isa quan va sortir, sense voler aclarir si l'operació havia estat únicament per apendicitis o si es va complicar amb una peritonitis. "Això ja ho diré jo quan vagi al meu programa", va afegir, donant a entendre que serà en tornar a Anem a veure quan se sàpiga exactament el que va passar.

Pel que fa a l'interès d'Isabel Pantoja pel seu estat , Isa va desmentir els rumors. Tot i que al programa Fiesta es va afirmar que la cantant s'havia comunicat amb la seva filla el passat diumenge 15 a la tarda, mentre encara estava hospitalitzada, Isa va negar aquesta versió: "Tant de bo, però no", va admetre amb tristesa, confirmant que la seva mare no s'hi havia preocupat en aquest moment delicat.

Amb llàgrimes contingudes i mirant Asraf per buscar suport, Isa va preferir guardar silenci quan se li va preguntar si havia perdut l'esperança de reconciliar-se amb la seva mare, així com sobre el seu germà Kiko Rivera, que tampoc s'havia posat en contacte després de la seva operació .

Isa va ser adoptada el 1996 quan era un nadó per Isabel, i ha crescut sota l'atenció mediàtica a causa de la fama de la seva mare. Al llarg dels anys, la relació entre totes dues ha estat molt comentada als mitjans. Ha passat per moments de gran tensió i distanciament, així com reconciliacions públiques... encara que des de fa temps està trencada, igual que passa amb el seu germà Kiko.