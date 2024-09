Shakira, obligada a baixar d'un escenari perquè un fan la va gravar per sota del vestit

Foto: EuropaPress, Twitter de @FeimM_

Shakira es va veure embolicada en un desagradable episodi aquest cap de setmana, i és que va haver de retirar-se d'una tarima on ballava perquè hi va haver una persona del públic que l'estava gravant des de baix, per la qual cosa podia veure la roba interior.

La cantant va organitzar una festa en una coneguda discoteca de Miami per presentar el nou senzill. A l'esdeveniment van assistir estrelles mundials de la talla de la brasilera Anitta, la mexicana Danna Paola i la veneçolana Lele Pons, totes involucrades en allò que sembla ser una col·laboració per al nou tema, que segons apunten els rumors, podria anomenar-se "Solteria" .

Durant la celebració, la colombiana va aprofitar per gravar part del videoclip de la cançó. La festa transcorria amb normalitat fins que la colombiana es va adonar de l?acció de l?individu.

Immediatament, Shakira va mostrar la seva incomoditat i, diverses vegades, va ajustar el seu vestit mentre li demanava de manera reiterada que deixés de gravar-la. Tot i la seva petició, l'home va seguir amb la mateixa actitud i va provocar que la cantant decidís baixar de l'escenari. En aquell moment, es va unir a les seves companyes Danna Paola, Anitta, Lele Pons i la model Winnie Harlow, que la van acompanyar i van mostrar el seu suport, conscients que alguna cosa incòmode havia passat.

L'incident va ser ràpidament comentat en xarxes socials, on els seguidors de Shakira van compartir la seva indignació davant del que va passar. Tot i que alguns fans presents a la discoteca van mostrar la seva decepció per la sobtada pausa a l'actuació, la majoria dels usuaris en línia van comprendre la reacció de la cantant.