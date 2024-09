L'afectuosa paraula que Daniel Sancho va fer servir amb Edwin Arrieta abans de matar-lo

Fotomuntatge de Daniel Sancho amb Edwin Arrieta - Canva Pro -

Fa només uns dies que es coneix la sentència a què s'haurà d'enfrontar Daniel Sancho després del presumpte assassinat i posterior esquarterament d'Edwin Arrieta. Els advocats ja han deixat clares les seves intencions de recórrer el resultat final, ja que era una condemna que no esperaven en cap dels casos. Tot i això, el contingut d'aquesta sentència acaba de veure la llum, per la qual cosa la defensa del fill de l'actor intentarà desgranar el mil·límetre per intentar canviar alguna cosa abans que la sentència sigui en ferm i no hi hagi marxa enrere.

Rodolfo Sancho s'ha erigit com un dels seus principals suports enmig d'aquesta batalla que manté a Tailàndia el cuiner. De fet, ha hagut de ser traslladat a la presó de Surat Thani, una presó més dura que la de Koh Samui en què ha passat el seu darrer any. L'actor s'ha obert en canal a la plataforma digital MAX, realitzant un documental en què explica els diferents processos pel que ha passat. De fet, aquest divendres s?ha estrenat un nou episodi amb noves declaracions del pare de Daniel.

Els missatges que Daniel Sancho va enviar al mòbil d'Edwin Arrieta

Durant aquest any s'han anat analitzant diferents detalls que tractin de donar una mica de llum a aquest cas. Un dels fonamentals ha estat intentar conèixer la relació que veritablement mantenien Daniel i Edwin. 'Tarde AR' va voler recollir els missatges que tots dos es van intercanviar. Aquests van tenir lloc el dia de l'arribada d'Edwin a l'illa. El metge va enviar un vídeo a Daniel d?un vaixell. "¿Vas en aquesta llanxa? T'has agafat un vaixell privat? Quin sense vergonya", li contestava, entre rialles, Sancho. Després d'unes paraules més, el nét de Sancho Gracia li informava que ja l'esperava al port. "Ja estic aquí esperant perquè suposadament arribaves en 20 min", li va escriure Daniel al metge, i ell va respondre que donaria una volta. Una decisió que no va semblar agradar al jove xef: "Ah fenomenal, arribes i et faràs un pla tu sol i jo aquí esperant-te al port". A Arrieta li va divertir aquesta reacció, arribant a anomenar Daniel "ennojón".

Era just després quan Sancho pronunciava una frase que, amb el pas del temps, es pot interpretar com a reveladora: "Ens prenem alguna cosa aquí, Koh Pha Ngan et rebrà obrint-se el cel". Edwin, totalment aliè a tot el que havia d'arribar, reafirmava les paraules del xef: "Sí, són benediccions".

Després d'aquest intercanvi de missatges només arribar Edwin a Tailàndia, hauria tingut lloc l'horrible crim que tots coneixem. La baralla, el cop, l'esquarterament i els viatges per desfer-se del cos. Tot i això, a una hora a la qual el metge ja era mort, Daniel va continuar enviant missatges al mòbil d'Edwin. "Estic molt preocupat, fa hores que no et veig. Portaves totes les teves coses, la plata, el mòbil...", deia Daniel. Cada cop més nerviós, Daniel tornava a escriure-li: "Chiqui, si us plau, has de respondre". Unes paraules que no només mostren aquesta preocupació que Daniel, suposadament, estaria sentint, sinó el malnom secret amb què es dirigien a l'altre: Chiqui. Un sobrenom afectuós i proper que denota que entre ells hi havia una relació de confiança plena.

Just després, aparentant desesperació, el jove assegurava que "hauria de trucar a la policia". I, en última instància, li explicava que es dirigia a l'hotel i esperava que tot fos un ensurt. "Chiqui, per Déu, espero que hi siguis i que simplement hagis perdut el mòbil o la bossa. No entenc res. Tinc por", li va dir el jove. I ja, finalment, els missatges amb què la seva conversa va acabar van ser els que Daniel va fer servir per explicar on aniria a buscar-lo. "Havia vingut a buscar-te a la platja que vam estar abans perquè era el lloc que coneixies", va explicar.

Rodolfo Sancho confessa com va ser la primera trucada amb el seu fill Daniel

Durant tot aquest temps hi ha hagut moltes incògnites que encara no han estat resoltes. Deixant de banda tot el que va passar a Tailàndia, també han estat molts els que s'han preguntat com va ser la trucada que Daniel va fer a la seva família per indicar-li que estava retingut en una presó del país asiàtic per un presumpte assassinat al cirurgià colombià.

Rodolfo s'ha sincerat al nou episodi del documental. “Ho sento, ho sento. Plorant, plorant. Això ha passat...”, diu l'actor sobre les paraules que va expressar el seu fill. “Li fas una pregunta concreta?”, consulta l'entrevistadora per conèixer-ne la reacció. “La veritat que no. No recordo bé si li vaig preguntar alguna cosa concreta. De seguida va ser 'tranquil, tranquil' perquè estava molt alterat. Respira, respira, començaré a moure'm per veure què passa amb això. No et preocupis. Una mica això. Tampoc tant, uns 3 minuts. Li deixaven el telèfon un moment, li treien...”, confessava sobre aquesta trucada.

En qualsevol cas, l'intèrpret d''El ministerio del tiempo' va ser conscient que calia prendre mesures i ho va fer. “Ja me'n recordo. Primer vaig trucar a un amic meu que té un bufet advocats però de seguida em va dir que necessitava algú amb coneixement internacional. Hi tinc al mòbil una llista d'advocats gegant, en vaig parlar amb uns quants més. Vaig fer una feina d'indagació en aquest sentit. I al final vaig prendre la decisió d?agafar l?equip que tinc”, declarava.