Rosalía aparta dues vegades la mà d'un fan que l'agafava per la cintura

La cantant de Sant Esteve Sesrovires. Foto: Europa Press

La cantant Rosalía, nascuda a Sant Esteve Sesrovires, va protagonitzar un incòmode incident durant la seva recent participació a la Setmana de la Moda de Nova York. El succés s'ha tornat viral a les xarxes socials, generant un ampli debat sobre el respecte i el consentiment sobre les dones.

Tot va passar mentre Rosalía posava per a fotografies amb els seus fans abans d'ingressar a un esdeveniment. Al vídeo que circula en xarxes, es pot veure com un dels seus seguidors s'acosta per fer-se una foto i col·loca la mà a la cintura de l'artista, gest que clarament va incomodar la cantant. De manera discreta, la Rosalia va retirar la mà del jove, però ell va insistir, tornant-la a posar al mateix lloc. La cantant, visiblement molesta, va repetir el gest, retirant la mà del fan per segona vegada.

