Preocupa l'estat de salut de Julián Muñoz: "Estem espantats"

Foto: EuropaPress

Dos dies després de fer balanç de la seva vida a 'De Viernes!', cridar als quatre vents el seu amor per Mayte Zaldívar, i confessar la por que té a morir en què assegura que ha estat l'última entrevista de la seva vida, Julián Muñoz era ingressat d'urgència a un hospital de Marbella diumenge passat. Amb una fragilitat que en poques ocasions l'hem vist, l'ex d'Isabel Pantoja protagonitzava unes esquinçadores imatges en arribar a la clínica en cadira de rodes abrigallat per tota la família.

"Ha estat una mica alarmant. Aquests tractaments et maten el que és dolent, però per desgràcia et maten el que és bo també" explicava la seva dona hores després del seu ingrés, activant les alarmes respecte a la gravetat de l'expolític. Inseparable de Julián en aquest moment tan delicat en què s'especula que la seva malaltia -lluita des de fa mesos contra un càncer de pulmó galopant- ja hauria entrat en una fase de no retorn, Mayte abandonava l'hospital aquest dilluns a la tarda amb cara de preocupació i donava l?última hora sobre l?estat de l?exalcalde.

"Julián estan tractant-ho i li han dit que tranquil·lit, i ja està. Una mica més llarg del que esperàvem" ha reconegut, admetent que en aquests moments l'únic que poden fer és "deixar-ho en bones mans".

Respecte a una data possible d'alta per tornar a casa, Mayte ha preferit mostrar-se prudent i ha revelat que de l'única cosa que hi ha "previsió" en aquests moments és de "tranquil·litat". "No hi ha cap altra notícia sobre l'assumpte, ja anireu tenint notícies" ha conclòs sincera.

El nét de Julián Muñoz confessa que estan "espantats" després d'aquest nou ingrés

Mayte no ha estat l'únic membre de la família a donar l'última hora sobre Julián, ja que el nét de l'exalcalde, Fran Redondo, ha visitat TardeAR i ha reconegut que el seu avi està "malament" i que en aquests moments "estem a costa del que ens digui el metge”.

"Ha passat el que és inesperat, però també el que s'esperava. Al final, amb aquesta malaltia no sap un quan li donen els alts i baixos. I estem en alerta, espantats, esperant que ens diguin com sortirà la cosa" ha confessat, assegurant que malgrat el delicat de la situació Muñoz “té moltes ganes de seguir vivint, lluitant i de seguir amb nosaltres”.