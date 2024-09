Notícia bomba! Van tenir un 'affaire' Gerard Piqué i Yola Berrocal el 2010?

Foto: Europa Press / Canva Pro

Yola Berrocal s'ha convertit en una de les inesperades protagonistes de l'actualitat rosa després que hagi sortit a la llum el presumpte affaire que va tenir amb Gerard Piqué l'any 2010, quan el llavors futbolista del Barça ja havia començat la relació amb Shakira .

Segons ha revelat Cuore, la líder de les Sex Bomb -que actualment està centrada en la seva faceta de representant de diferents cares conegudes- hauria tingut una trobada amb el nuvi de Clara Chía durant la festa amb què la Selecció Espanyola de Futbol va celebrar la seva victòria al Mundial de Sud-àfrica en una coneguda discoteca de Madrid.

I com ha relatat el periodista Javier de Hoyos, diversos testimonis haurien vist Piqué fent-se petons apassionadament amb Yola quan la seva història d'amor amb la cantant colombiana ja estava fent els seus primers passos.

Una sorprenent informació a què Berrocal va reaccionar amb un somriure nerviós a la desfilada de Félix Ramiro dilluns passat 16 a Madrid, encara que crida l'atenció que no l'hagi desmentit rotundament. "No significa que no pugui parlar-ne, però no em ve de gust parlar. Jo entenc que em pregunteu i tot això, però ja que em coneixes de fa moltíssims anys, però és que no puc, no parlaré, ho sento" ha assegurat esquiva, insistint una vegada i una altra que "no parlaré, no parlaré de... No parlaré" del seu presumpte idil·li amb Piqué.

"Ho entenc, entenc que és la vostra feina, la veritat és que m'heu trucat de tots els llocs, de tots els països, m'he quedat impactada, però no explicaré res d'aquest tema" ha conclòs.