Mor als 80 anys el tertulià Jimmy Giménez-Arnau

Foto: EuropaPress

La tarda del 17 de setembre del 2024 ha portat una notícia que ha commogut el món de la televisió: la mort de Jimmy Giménez-Arnau als 80 anys. La trista notícia ha estat anunciada per David Valldeperas al programa 'Ni que fuéramos', i confirmada per la dona del tertulià, Sandra, al director del programa.

Després de conèixer la mort del seu excompany, els col·laboradors del programa no podien amagar les cares de sorpresa plenes de tristesa, com Kiko Hernández, Belén Esteban o Kiko Matamoros, que no han pogut evitar plorar en directe.

Giménez-Arnau era una figura coneguda a l'àmbit televisiu, especialment per la seva participació esporàdica a 'Sálvame Deluxe', el programa nocturn que s'emetia els divendres i dissabtes. Després de la finalització del programa, el col·laborador es va allunyar de la televisió i no va tornar a participar a cap tertúlia.

Biografia de Jimmy Giménez-Arnau

Jimmy Giménez-Arnau va ser un escriptor, periodista i personatge televisiu espanyol, nascut el 14 de setembre del 1944 a Madrid. Fill d'una família acomodada, es va formar en dret, però aviat es va inclinar cap al periodisme i l'escriptura. És conegut per la seva aguda ploma i per ser una figura polèmica, sempre disposat a expressar opinions directes i provocadores.

Al llarg de la seva carrera, Giménez-Arnau va publicar diversos llibres, molts dels quals estan centrats en la crònica social i l'anàlisi mordaç de l'aristocràcia espanyola i el món de l'espectacle. El seu estil crític i satíric l'ha guanyat tant seguidors com a detractors.

En l'àmbit televisiu, la seva carrera es va enlairar en programes de tertúlia i debat, on es va destacar per la seva franquesa i capacitat per generar controvèrsia. La seva participació en programes com Sálvame ho va consolidar com un dels col·laboradors més coneguts del panorama televisiu espanyol.

Al llarg de la seva vida personal, ha estat envoltat d'escàndols, especialment pel seu matrimoni amb la duquessa Maria Teresa de Borbó-Dos Sicilias, un vincle que el va connectar amb la reialesa.