Kiko Matamoros demana escampar les cendres de Jimmy Giménez-Arnau pel Santiago Bernabéu

El món de la televisió ha quedat commocionat aquesta tarda després de la notícia de la mort de Jimmy Giménez-Arnau, un dels tertulians més coneguts de la petita pantalla a Espanya. Amb 80 anys acabats de fer, el periodista ha mort aquest 17 de setembre, i la seva dona, Sandra Salgado, ha estat l'encarregada de comunicar la trista notícia que ha recollit en directe el programa Ni Que Fuéramos Sálvame .

Els col·laboradors del programa han viscut moments de gran emoció i no han pogut evitar les llàgrimes en recordar el company. Tot i això, ha estat Kiko Matamoros qui ha protagonitzat el moment més impactant de la tarda. Matamoros ha demanat, entre sanglots, que la filla de Jimmy, Leticia Giménez-Arnau, escampi part de les cendres a l'estadi Santiago Bernabéu, malgrat que la llei no ho permeti. Ha argumentat que, com a fidel seguidor del Reial Madrid, seria un tribut molt especial per al tertulià.

La petició de Matamoros ha emocionat profundament els seus companys de plató, Belén Esteban, Kiko Hernández, María Patiño i Lydia Lozano, que s'han ensorrat en escoltar el desig d'honrar Jimmy al lloc que tant estimava.

La mort de Jimmy Giménez-Arnau ha deixat un gran buit a la televisió ia la crònica social espanyola. Durant dècades, ha estat una figura clau en programes com Sabor a tu , Tòmbola o La Noria , i la seva vida ha estat marcada tant per la seva participació mediàtica com per la seva faceta literària.

A més de la seva prolífica carrera a la televisió, Jimmy ha estat autor de diverses obres, entre elles el llibre Las malas compañías , coescrit amb Mauricio López-Roberts i segrestat durant la democràcia. La seva última obra, La vida jugada , ha estat publicada el 2020, on ha relatat les seves vivències en primera persona.

L'homenatge proposat per Kiko Matamoros ha estat un gest que, sens dubte, ha commogut tots els seguidors de Jimmy i aquells que han compartit plató amb ell durant tants anys.