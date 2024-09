Mayte Zaldívar, preocupada per l'estat de salut de Julián Muñoz: "No està bé"

Mayte Zaldívar. Foto: Europa Press

Preocupació màxima al voltant de l'estat de Julián Muñoz després del seu ingrés d'urgència el passat diumenge 15 de setembre a l'HC Marbella Internacional Hospital. La seva família, una pinya al seu voltant, no amaga que estan sent moments complicats i que la baixada que ha patit l'ex d'Isabel Pantoja a causa de l'agressiu tractament que rep contra el càncer de pulmó que pateix des de fa mesos ha estat gran en aquesta ocasió.

"Està força regular, ha passat una nit dolenta i hi ha la cosa regular. No es vol anar i s'agafa al que pot i segueix lluitant. Tots estem al seu costat" reconeixia el seu nét Fran Redondo aquest dimarts a Anem a veure. Una entrevista després de la qual el jove posava rumb a Marbella, dirigint-se sense temps per perdre l'hospital per visitar el seu avi.

Aquest matí vèiem arribar al centre mèdic a la seva filla Elia Muñoz amb la cara molt seriosa i, com és habitual, sense fer declaracions a la premsa sobre l'estat del seu pare

Minuts després abandonava l'hospital amb la seva mare, Mayte Zaldívar, que després de passar la nit amb Julián s'ha mostrat molt afectada, sense poder dissimular la seva preocupació al voltant del marit, que podria haver entrat en una fase sense retorn de la malaltia.

"No ha passat la nit gaire bé. Moltes gràcies, noies. Estem una mica aclaparades, si em perdoneu. Gràcies" ha revelat sense ànims per afegir res més, deixant entreveure que l'estat de l'exalcalde de Marbella podria ser més delicat del que crèiem.