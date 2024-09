Sofia Suescun, en xoc! La impactant visita que prediu el pitjor després del ritual de Maite Galdeano

Sofia Suescun i Kiko Jiménez intenten recuperar la pau després dels enfrontaments amb Maite Galdeano, però l'última visita que han rebut a casa no sembla augurar res de bo. Just quan pensaven que el drama familiar havia quedat enrere, la presència inesperada d'un escorpí al jardí ha encès totes les alarmes.

Com a bona influència, Sofia no va dubtar a compartir l'anècdota amb els seus seguidors. En despertar al seu impressionant xalet i sortir al jardí, va topar amb un escorpí. En lloc d'espantar-se, va decidir investigar-ne el significat. "Actualment, se'ls associa amb la mort i el dolor. Les creences populars adverteixen que la seva presència és un presagi d'una traïció per part d'un familiar o ésser estimat", revelava Sofia a les xarxes socials. La referència a la traïció familiar no va passar desapercebuda, especialment després del distanciament recent amb la seva mare.

L'escorpí està relacionat amb el conjur de Maite Galdeano?

L'enfrontament entre Sofia i Maite ha estat un dels temes més comentats de les darreres setmanes. Recordem que Maite Galdeano va arribar a fer un "ritual màgic" per congelar la seva filla i en Kiko. Aquest polèmic conjur, que la mateixa Maite va compartir al seu compte d'Instagram, consistia a posar en un pot dos papers amb els noms de la parella i un raig de vinagre, per després congelar-lo. Segons alguns usuaris de xarxes socials, l'objectiu del ritual seria “provocar la separació de la parella”.

L'actitud de Maite ha generat tota mena de reaccions, amb alguns seguidors acusant-la d'haver anat massa lluny. Comentaris com "Espero que Sofia la mantingui allunyada de la seva vida per sempre" o "amb això demostra que està perquè la tanquin" van inundar les xarxes després de la publicació del polèmic ritual.

Serà l'escorpí un simple animal o, com tem Sofia, un sinistre presagi vinculat als intents de Maite per interferir a la seva vida? El temps dirà si aquest nou episodi a la família Suescun-Galdeano és només una coincidència o part d'una cosa més gran.