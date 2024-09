Hiba Abouk sorprèn el món en retrobar-se amb Achraf Hakimi a Madrid

Foto: EuropaPress

Any i mig després de la seva polèmica separació després que Achraf Hakimi fos acusat de violació per part d'una jove francesa, i encara que encara no han aconseguit arribar a un acord de divorci, Hiba Abouk i el futbolista protagonitzaven un sorprenent retrobament en un restaurant de Madrid amb el seu fill gran, Naím, i el davanter del Reial Madrid -que va compartir vestidor amb el marroquí al París Saint Germain- Kylian Mbappé.

Unes imatges que deslligaven els rumors sobre un possible acostament entre l'exparella mentre l'actriu és al punt de mira pel suposat idil·li que estaria vivint amb Álvaro Muñoz Escassi des que al juliol van ser enxampats en actitud afectuosa durant les vacances a Tunísia.

Conscient que la seva vida privada és a l'ull de l'huracà, Hiba ha trencat el silenci. Mentre Hakimi prefereix guardar silenci sobre el motiu del seu retrobament amb l'artista a la capital espanyola, aclareix com és la seva relació actual amb el seu exmarit i clou les especulacions sobre la seva història d'amor amb l'ex de María José Suárez.

Tot i la seva discreció, l'actriu ha reconegut que manté una bona relació amb el futbolista pels seus petits: "No vull dir res, però òbviament és el pare dels meus fills, què voleu que us digui?".

"Absolutament" ha respost sobre si el futbolista del PSG exerceix com a pare dels petits Naím i Amín. Més clara i directa s'ha mostrat en desmentir per enèsima vegada que tingui alguna cosa més que una amistat amb Escassi malgrat la picada d'ullet que li va llançar al genet -publicant "és gairebé" l'hora el dia de l'estrena de 'Masterchef Celebrity'- en xarxes socials.

"Ha estat graciós, hem rigut tots i d'això es tractava. Alvaro és un amic, amb tothom molt bé, afortunadament no tinc conflictes amb ningú i va tot bé" ha assegurat. “Totalment només amics, si us plau.