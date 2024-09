Joaquín Prat recorda Jimmy Giménez-Arnau amb afecte: "Era un gran tipus"

Joaquín Prat ha dedicat un emotiu homenatge a Jimmy, el seu company i amic, que recentment va morir. En les seves paraules, destaca l'autenticitat i el caràcter provocador de Jimmy , descrivint-ho com a "políticament incorrecte" però sempre genuí. Tot i la seva fama de dir el que pensava sense filtres, Prat ho elogia per la seva intel·ligència i carisma, subratllant que aquest tipus de persones són una "espècie en extinció".

Prat va recordar com Jimmy va viure la seva vida a la seva manera, sense penediments ni concessions, un tret que molts envegen. Fins i tot en els darrers dies, va continuar escrivint, demostrant la seva passió per l'escriptura i el seu talent innegable. També va compartir anècdotes personals, com el contrast entre els dies en què Jimmy es presentava al plató amb una samarreta i altres en què arribava impecablement vestit. A més, ho va descriure com un gran aficionat al futbol, un apassionat madridista, i un cinèfil amb què sempre es podia tenir una bona conversa.

Sandra Salgado, la vídua de Jimmy, segons Prat, es troba profundament afectada per la seva pèrdua, però sap que el seu marit hauria volgut que seguís gaudint de la vida, tal com ell ho va fer. Prat va reconèixer la importància de respectar les absències i circumstàncies personals, referint-se discretament a la filla de Jimmy, Leticia, que no va mantenir una relació propera amb el seu pare.

El presentador va concloure el seu homenatge recordant Jimmy amb un somriure, subratllant el seu sentit agut de l'humor, la perspicàcia i la capacitat per provocar reflexions. Per a Prat, Jimmy no només era un gran col·laborador, sinó un amic l'absència del qual serà sempre recordada amb afecte.