Han trencat Joana Sanz i Dani Alves?

La relació podria haver acabat. Foto: Europa Press / Canva Pro

Fa uns dies Joana Sanz sorprenia propis i estranys en anunciar en xarxes socials que ha dedicat retirar-se temporalment de les passarel·les . "El mes que ve em retiro de la moda com a model. Potser per un temps, potser sense retorn... No ho sé. Estic molt agraïda amb la feina que tinc, però no puc negar que m'ha passat factura" confessava.

"Aquests últims anys he treballat amb un gran somriure, empassant-me les llàgrimes de tant dolor que tenia a dins perquè havia de pagar les factures. La feina m'ha ajudat a no enfonsar-me" se sincerava, fent referència a la duresa que han estat els últims temps per la detenció de Dani Alves per una presumpta agressió sexual a una noia en una discoteca de Barcelona.

I tot i que tot feia indicar que la canària i el brasiler travessaven un bon moment en la seva relació després de gaudir d'unes luxoses vacances a Mallorca a finals d'agost, la Joana ha deixat entreveure que podrien haver trencat després de respondre també a través d'una història a Instagram a la pregunta de si estava en una relació, que està ella "sola amb mi mateixa"; dit altrament, que està soltera.

Amb el dubte a l'aire de si han posat fi a la seva relació quan es compleixen sis mesos de la sortida d'Alves de presó en llibertat provisional -està esperant que surti el recurs de la seva condemna a quatre anys i mig de presó per presumpta violació-, el futbolista continua complint amb la Justícia i ha acudit a l'Audiència de Barcelona a signar com fa cada setmana.

Conduint el seu propi cotxe, el brasiler arribava als jutjats acompanyat per la seva advocada i donava la callada per resposta a les preguntes sobre una possible ruptura amb la Joana, guardant silenci sobre què li sembla que la model hagi assegurat que està sola i hagi revelat els seus plans de vacances (a l'octubre viatjarà a Miami i al Japó) sense ell.