Tensió al casament de Nacho Aragón: Ha esclatat la guerra entre les germanes Pombo?

Fotomuntatge de María Pombo - EP - Canva Pro

Fa uns dies, es va celebrar les noces de Nacho Aragón, fill del famós Emilio Aragón, amb la influencer Bea Gimeno. L'esdeveniment no només va reunir diverses celebritats, sinó que també va generar un gran enrenou en xarxes socials a causa de certes tensions familiars que no van passar desapercebudes.

L'enllaç nupcial, que es va dur a terme a la platja, va comptar amb una sèrie de celebracions, des d'una preboda íntima divendres, fins a la gran cerimònia dissabte. Tot i que els protagonistes indiscutibles van ser els recent casats, molts fans van notar un ambient tens entre algunes de les celebritats convidades, especialment a l'entorn de María Pombo i la seva família.

Problemes entre Maria Pombo i Gabriela Toral?

María Pombo, una de les influencers més seguides a Espanya, va acudir a l'esdeveniment amb la seva germana Gabriela Toral, que és coneguda per ser la “quarta germana Pombo”, encara que no comparteixen llaç de sang. La Gabriela ha estat part de la família durant anys, per la qual cosa els fans es van sorprendre en notar l'absència de fotos juntes durant el casament. Aquesta situació va generar especulacions en xarxes socials sobre un possible distanciament entre elles.

Tot i això, els dubtes van quedar ràpidament aclarits quan Gabriela va publicar diverses fotos del casament al seu compte d'Instagram, i Maria va respondre a una d'elles amb el comentari: "La meva maca, a part de bona com cap" , posant fi als rumors de un possible conflicte. A més, Gabriela també va compartir una imatge de María Pombo, amb la descripció "dos bombons" i un cor, cosa que va reafirmar la bona relació entre totes dues.

María Pombo i la seva Prima Blanca: La Veritable Tensió

Tot i que les especulacions sobre una possible disputa entre Maria i Gabriela van quedar resoltes, el que sí que ha causat més controvèrsia és la tensa relació entre María Pombo i la seva cosina Blanca. Segons el periodista Javier de Hoyos, les dues primes amb prou feines es parlen, tot i coincidir freqüentment a la platja de Somo, i aquest distanciament va ser evident durant les noces.

L?origen d?aquesta tensió sembla remuntar-se a problemes familiars relacionats amb un negoci compartit entre els pares de Maria i Blanca. A l'auge de la fama de Maria, el restaurant familiar es va tornar molt lucratiu, cosa que hauria generat diferències sobre la seva gestió, resultant que el pare de Maria es quedés amb el control del negoci i avivant el conflicte entre les famílies.

Durant les noces, la incomoditat entre totes dues va ser evident, ja que amb prou feines es van dirigir la paraula i només van compartir una fotografia, capturada per casualitat. Aquest detall no va passar desapercebut per als assistents i ha reforçat la idea d¿una ruptura entre les primes.

Hi haurà Pau a la Família Pombo?

Tot i que la relació entre María Pombo i Gabriela Toral sembla intacta, el distanciament amb la seva cosina Blanca ha tornat a ser el focus d'atenció. Les tensions familiars s'han fet més visibles en un esdeveniment tan mediàtic com les noces de Nacho Aragón, deixant a molts preguntant-se si hi haurà reconciliació o si la distància entre les primes continuarà creixent.