Gran Hermano 2024 ja té el seu primer petó: d'Edi i Ainara al jacuzzi | Gran Hermano

A la darrera gala de 'Gran Hermano 2024', el programa ha estat ple de sorpreses i emocions. El primer petó de l'edició va ser protagonitzat per Edi i Ainara, també coneguda com Violeta, al jacuzzi, un moment que ha estat àmpliament comentat entre els seguidors del reality. El presentador Ion Aramendi es va encarregar de guiar la vetllada, que va estar marcada per la revelació de secrets, un esdeveniment esperat pels concursants i els televidents.

Des de l'arribada d'Ainara a la casa, es va percebre una forta química entre ella i Edi. Tot i que el jove afirmava que no hi havia sentiments i que desitjava respectar "una persona de fora", la proximitat entre ambdós va ser evident. Van compartir llit i confidències, la qual cosa va culminar en el tan esperat petó al jacuzzi. No obstant això, després d'aquest moment, Edi va minimitzar el que havia passat, declarant que no havia passat res, cosa que va provocar el descontentament de la mare de Violeta.

D'altra banda, la nit també va portar de tornada a Leonor Lavado, qui va reapareixer al plató després de la cancel·lació de 'Babylon Show'. Durant la seva intervenció, va sorprendre a tots imitant a Maika, generant rialles i aplaudiments entre el públic present.

Pel que fa a la dinàmica del concurs, la llista de nominats ha canviat després de la darrera prova. Laura, Diego i Nerea es troben novament en perill, mentre que Lucía va ser seleccionada com la millor a la prova i va decidir salvar-se a ella mateixa. A la ronda anterior de nominacions, els percentatges cecs havien estat: 29% per a Laura, 26% per a Diego, 23% per a Lucía i 22% per a Nerea.