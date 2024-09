Bombàs! Ángel Cristo Jr. ven les fotos de la seva mare donant un petó al rei emèrit Joan Carles

Foto: EuropaPress, Mediaset

La revista holandesa 'Privé' publica aquest dimecres a la portada les primeres fotografies del Rei Juan Carlos al costat de Bárbara Rey. Unes instantànies que consumeixin la venjança d'Àngel Crist Jr. contra la seva mare -ja que la publicació se les signa directament a ell- i en què es veu l'Emèrit abraçant i besant afectuosament a la galta la vedette a la terrassa de casa seva , a més de cuinant una paella en actitud relaxada i còmplice.

El titular de l'exclusiva és demolidor en assegurar que el pare del Rei Felip VI "va ser extorsionat durant molt de temps" a canvi que aquestes imatges mai veiessin la llum. "Amb aquestes fotos, el Rei Joan Carles va ser xantatge per una de les seves moltes amants, l'estrella de televisió Bárbara Rey. Ella va fer servir el seu fill, Ángel Cristo Jr, que llavors tenia 13 anys, per fer les fotografies en secret. Li va fer guanyar molts diners i per venjança cap a la seva mare i per desmentir les seves paraules, Ángel ha explicat aquesta impactant història”, afirma la publicació.

I és que l'exconcursant de 'Supervivientes 2024' no només ha venut les instantànies traint la seva mare, sinó que a més ha concedit una entrevista a la revista dels Països Baixos parlant de la relació que l'exvedette va mantenir amb el monarca, en què assegura que Bàrbara li va explicar que per culpa de la Reina Sofia ella ja no treballava a la televisió i que Joan Carles li havia donat l'esquena en el moment en què més ho necessitava.

Unes imatges de les quals Ángel va parlar a 'De Divendres!' fa uns mesos, relatant que va ser ell mateix qui les va fer per ordre de la seva mare l'any 1994 com un 'salvoconducte' de per vida, i que ara ha filtrat la premsa internacional per enfonsar l'artista.

La reacció de Bàrbara no s'ha fet esperar. Tal com han revelat a 'Mirall Públic' s'ha quedat "en xoc" en saber que el seu fill ha venut les seves fotografies amb el Rei Joan Carles a un mitjà de comunicació holandès -i pel qual al seu dia li va demanar, acusant-lo de haver sostret material privat- i ha assegurat que posarà l'assumpte en mans de la seva advocada.

"No sabia res i m'he quedat... En fi, no sabia que podia arribar a aquest extrem i no tinc res a dir. Només et puc dir que amb això es demostra com és el meu fill i qui és. No diré. res més, però amb això es demostra com és el meu fill i com ha estat tota la vida”, ha expressat molt afectada.

Bárbara també ha parlat amb 'Vanitatis' per deixar clar que "aquestes fotos són meves, pertanyen a la meva privadesa. Ell mai va fer aquestes fotos i faré el que he fet fins ara, utilitzar la justícia".