Romanç entre Elon Musk i Giorgia Meloni? Creixen els rumors d'una relació amorosa

Elon Musk amb Giorgia Meloni als Premis Global Citizen de l'Atlantic Council - Xarxes Socials

Ha nascut un nou amor a l'elit? Elon Musk va elogiar la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, durant una recepció de gala de premis mentre tots dos mostraven una exhibició d'amor al marge de l'Assemblea General de l'ONU.

El multimilionari de Tesla i partidari de Trump va presentar la política d'extrema dreta al sopar dels Premis Global Citizen de l'Atlantic Council al Saló Ziegfeld de Nova York dilluns a la nit. Meloni "és fins i tot més bella per dins que per fora", va afirmar Musk, segons Politico.

El propietari de X i pare de 12 fills també va descriure Meloni com a “autèntica, honesta i reflexiva”. "Això no sempre es pot dir dels polítics", va dir fent broma Musk, cosa que va provocar una onada de rialles dels 700 assistents, segons el New York Times .

Quan Musk va entregar a Meloni el cobejat premi, tots dos es van mirar breument als ulls, fent créixer els rumors sobre una possible relació.

Meloni, de 47 anys, va sol·licitar personalment que Musk, de 53 anys, la presentés al sopar de l'Atlantic Council, que s'ha convertit en l'esdeveniment social més important de l'Assemblea General de les Nacions Unides, va informar Politico.

La parella s'ha reunit diverses vegades durant l'últim any, inclosa la seva primera trobada a la residència oficial de Meloni a Roma el juny del 2023.

Musk també va intervenir en un festival polític organitzat pel partit d'extrema dreta Germans d'Itàlia de Meloni el desembre passat.

Musk té 12 fills amb tres dones diferents i, més recentment, va donar la benvinguda a un nadó amb l'executiva de Neuralink, Shivon Zilis, al gener.

Quan li va arribar el torn de pujar al podi dilluns, Meloni va recompensar els efusius elogis de Musk anomenant-lo un “geni preciós” abans de llançar-se a una estrident defensa del patriotisme.

"Defendre les nostres arrels profundes és la condició prèvia per collir fruits madurs", va insistir la primera ministra, alhora que desafiava la idea de l'"inevitable declivi d'Occident".

Es va veure Musk assentint mentre Meloni parlava i es va posar dreta per aplaudir quan va acabar.

Meloni i Musk van estar asseguts junts a l'esdeveniment, on també van ser vistos conversant profundament.

En un moment, es va veure Meloni gesticulant emfàticament mentre Musk inclinava el seu cap a prop seu, segons va mostrar un vídeo del reporter Smiriti Sharma.