Froilà, el príncep 'nini': ni treball a Abu Dhabi ni tornada a Espanya a la vista

Fotomuntatge de Froilà a una oficina del SEPE - Canva Pro - EP

Sembla que Froilà, el nét més mediàtic i incòmode de Joan Carles I, segueix sense encaixar a Abu Dhabi. Tot i viure sota la vigilància del seu avi, la seva vida laboral segueix tan buida com el desert àrab. Segons ha informat Monarquia Confidencial , el jove no té plans de tornar a Espanya a curt termini, però tampoc aconsegueix fer-se un lloc als Emirats.

Fonts properes a la Casa Reial afirmen que, als gairebé 26 anys, Froilà segueix protagonitzant titulars més per les festes que per la maduresa. Encara que la seva mare, la infanta Elena, defensa que ser a Abu Dhabi és el millor per a ell, la veritat és que el nebot de Felip VI sembla estar en una mena de "llimbs laborals".

Un futur incert entre el luxe àrab i la reprimenda familiar

Segons fonts de Monarquia Confidencial, Zarzuela té clar que no vol veure'l a prop de la família reial. Les preocupacions sobre el seu comportament continuen pesant més que els intents de redempció. Les empreses espanyoles, per la seva banda, tampoc no semblen gaire entusiasmades a donar-li una oportunitat laboral. "No volen esvalotadors", asseguren des de l'entorn del Rei.

El panorama de Froilà a Abu Dhabi no és millor. La seva vida al país es redueix a poc més que treballar —quan ho aconsegueix— i passar estones lliures que no acaben de convèncer-lo. "Se sent saturat" per la manca de plans d'oci que s'ajustin al seu estil de vida, i encara no ha aconseguit formar un cercle social que el faci sentir còmode. De fet, els seus retorns a Espanya són una mena de vàlvula d'escapament, on reprèn les seves conegudes activitats festives que tanta preocupació causen a la Casa Reial.

Avi al rescat... una altra vegada

Joan Carles I, conegut per la seva influència i contactes, segueix estirant la seva agenda per intentar acomodar Froilà al món empresarial àrab, però els esforços no semblen donar fruit. Tot i que el jove té una mica d'experiència al sector, encara no ha aconseguit consolidar-se. Mentrestant, la paciència de Zarzuela es va esgotant, especialment la del rei Felip VI, que ja ha deixat clar que no mourà un dit per ajudar el nebot.

Froilà tornarà a Espanya? No per ara...

Tot i els rumors de la seva insatisfacció a Abu Dhabi, no sembla que Froilà torni a Espanya a curt termini. Segons Monarquia Confidencial, la seva mare i el seu avi consideren que la seva estada als Emirats és el millor per evitar més escàndols que puguin perjudicar la imatge de la Casa Reial.

Mentrestant, Froilà continua sent aquest "etern adolescent" que no aconsegueix encaixar ni al luxe d'Abu Dhabi ni a l'estructura rígida de la monarquia espanyola. Trobareu alguna vegada el vostre lloc? Només el temps –i potser l'agenda del seu avi– ho diran.