Joan Carles I en un fotomuntatge futurista - Canva Pro - ismagilov de Getty Images

El Rei Joan Carles I torna a ser protagonista dels titulars. Aquesta vegada no és una nova escapada en iot ni una altra visita mèdica a Abu Dhabi, sinó un tema que ja és gairebé part de la llegenda: les seves "amistats femenines". I com per posar més picant a l'assumpte, la revista holandesa Privé ha publicat aquest dimecres unes fotos exclusives de l'Emèrit en una actitud més que afectuosa amb Bárbara Rey , la icònica vedette espanyola. Sí, han llegit bé: Juan Carlos I i Bárbara Rey, junts, abraçats i cuinant una paella!

Però aquí no s'acaba la cosa. Segons la publicació, aquestes fotos van ser usades durant anys per fer xantatge al monarca. Qui les va prendre? Ni més ni menys que el mateix Ángel Cristo Jr. , fill de la vedette, amb tot just 13 anys. Un gir digne d'un culebró que ni Netflix no podria haver imaginat. Ara, Crist Jr., en un cop de traïció familiar que deixaria qualsevol reality xou sense guionistes, ha decidit vendre les fotos i explicar tot sobre la relació entre la seva mare i el Rei.

Quantes amants? La IA es mulla (o ho intenta)

Així que, veient que el tema està de rabiosa actualitat, ens hem fet una pregunta que fa anys que és a l'aire: Quantes amants ha tingut Joan Carles I? És possible ni tan sols calcular-ho? Doncs bé, hem recorregut a la font de respostes més moderna i precisa... la Intel·ligència Artificial de ChatGPT !

Aquí va un petit spoiler: ni la IA ho té clar , però ha fet el que ha pogut.

La resposta curta: "Massa per explicar-les"

La nostra amiga la IA ha escanejat bases de dades, documents històrics, llibres de xafarderia i fins i tot revistes del cor dels anys 80. I després de processar tota aquesta informació, el que ha sortit és una cosa semblant a això: "moltes, moltíssimes" . En termes de relacions, sembla que l'Emèrit ha tingut una agenda més estreta que la d'un festival de música a l'estiu.

Les més sonades: Bárbara Rey i altres grans estrelles

Entre les "moltes, moltíssimes" destaquen, és clar, noms icònics com Corinna Larsen i ara Bárbara Rey , que no només ha estat confirmada per les fotos reveladores de Privé , sinó que a més ha aportat una cosa tan castís com una paella per acompanyar el moment . Perquè si alguna cosa queda clara, és que el bon iant sempre va de la mà del bon amor.

Però no oblidem que la llista segueix i segueix. Des d'aristòcrates fins a actrius, Joan Carles ha estat un Don Joan d'allò més literal. I encara que el Rei sempre ha intentat mantenir certa discreció (bé, més o menys), les filtracions, els rumors i els suposats romanços s'han convertit en part del folklore espanyol.

El xantatge real: quan les fotos valen més que mil paraules

El més intrigant d'aquesta nova revelació no és només el romanç, sinó el fet que, segons la revista holandesa, aquestes fotos van ser usades per extorsionar el Rei . Pel que sembla, la relació amb Bárbara Rey no només va ser una de les més sonades, sinó també una de les més perilloses per a la Corona. I ara, amb Ángel Cristo Jr. publicant les imatges, podem dir que el culebró de la Família Reial ha aconseguit un nou episodi digne de prime time.

I la Reina Sofia? L'altra banda de la moneda

Enmig de tot aquest escàndol, no es pot evitar preguntar-se: què opina la Reina Sofia de tot això? Segons l'entrevista concedida a la revista, Bárbara Rey va explicar que, segons la seva opinió, la Reina Sofia va ser una de les raons per les quals la seva relació amb Joan Carles se'n va anar en orris, i fins i tot la va culpar de la seva desaparició de la televisió. Vaja, que aquí el triangle amorós té més arestes que una novel·la d'Agatha Christie.

Conclusió: ni la IA pot amb Joan Carles

Tot i que la IA no ens ha pogut donar un nombre exacte de quantes amants ha tingut el Rei Joan Carles, sí que ha deixat clar que la seva vida amorosa ha estat més moguda que un parc d'atraccions . Entre les revelacions d'Àngel Crist Jr., les fotos inèdites amb Bárbara Rey i els rumors de tota una vida, és clar que l'Emèrit ha estat un romàntic empedreït .

Així que, per ara, només podem esperar que aquest culebró continuï. I coneixent Joan Carles, segurament no trigarà gaire a donar més titulars. Perquè si hi ha alguna cosa que sabem amb certesa és que la vida del Rei emèrit mai no deixa de sorprendre'ns ... ni de fer riure.