El dineral que es va embutxacar Ángel Cristo per criticar la seva mare Barbara Rey a la televisió

Fotomuntatge d'Àngel Crist Jr. amb una caixa registradora - Canva Pro

Telecinco va llançar fa mesos la seva nova aposta per al prime time dels caps de setmana, deixant enrere l'icònic 'Deluxe' i presentant 'De Viernes', conduït per Santi Acosta i Beatriz Archinoda. Ara que el fill de la vedette ha venut les fotos de l'idil·li de la seva mare amb Joan Carles I, toca recordar el que ja s'ha embutxacat per criticar la seva mare a la televisió.

El programa 'De Viernes' va debutar amb una entrevista explosiva que va causar un gran enrenou als mitjans: Ángel Cristo, el fill de la famosa vedette Bárbara Rey, va parlar per primera vegada a la televisió i no va deixar titella amb cap al seu esgarrifós testimoni.

"La casa de La Moraleja és un malson, és un infern", va declarar Ángel, descrivint un entorn familiar marcat pel caos. "Hi havia baralles, crits... molta por i sang..." va confessar, afegint que des que tornava de l'escola, sentia el pes de responsabilitats aclaparadores. "Tant era que tingués col·legi, que hagués d'estudiar, que tingués exàmens", va lamentar.

L'impactant retrat de sa mare

Ángel no va dubtar a qualificar la seva mare com el veritable malson de la seva vida. "He vist la meva mare gastar molts diners al casino: des dels cent fins a 30.000 euros en una nit", va revelar. La conversa es va tornar encara més inquietant quan va esmentar que els diners que Bàrbara solia tenir en efectiu podrien provenir de xantatges al rei d'Espanya.

El testimoni d'Àngel va continuar amb revelacions personals i doloroses. “Em va explicar que vaig néixer amb una hèrnia de hiat i, perquè dormís millor, de vegades em posava Orfidal al biberó”, va confessar. "El tema de donar-me pastilles per als nervis ha estat recurrent a la meva mare tota la vida", va afegir, subratllant una relació plena de complicacions emocionals.

Motius darrere de la seva revelació

Des que Ángel va decidir parlar, han sorgit múltiples teories sobre els motius. Segons Omar Suárez de 'Festa', hi ha dues raons que el van impulsar a trencar el seu silenci: "un motiu econòmic i un d'emocional". Ángel, que enfronta problemes financers i busca suport de la seva mare, se sent desatesa i ha experimentat moments de depressió.

A l'agost, Ángel va intentar novament acostar-se a Bárbara per buscar ajuda, però, segons Suárez, es va trobar amb la mateixa negativa de sempre. "Llavors hauré de fer alguna cosa que et disgustarà molt. La mare, parlaré. Si no em dónes aquests diners, parlaré", va ser l'ultimàtum que li va llançar.

Una quantitat escandalosa per la seva història

La periodista Pilar Vidal va revelar a 'Espejo Público' que Ángel Cristo hauria rebut una suma considerable de 100.000 euros per explicar la seva història. Aquesta notícia ha generat més especulacions sobre les motivacions d'Àngel i la dinàmica familiar que el va portar a aquesta situació.

Amb aquestes revelacions, la família Crist continua a l'ull de l'huracà mediàtic, mentre les audiències es pregunten fins on arribaran a buscar la veritat.