Com va reaccionar el Rei Joan Carles després de la publicació de les seves fotos fent-se un petó amb Bárbara Rey?

Foto: EuropaPress

Després d'anys especulant-se que podien existir unes imatges del Rei Joan Carles i Bárbara Rey en actitud afectuosa a la terrassa de la casa de la vedette a Boadilla del Monte, aquestes han vist la llum a la revista holandesa 'Privé'.

Ha estat Ángel Cristo Jr. el que ha venut les instantànies a la publicació, assegurant que va ser ell qui les va fer per ordre de la seva mare el 1994, quan tenia 13 anys. "Amb aquestes fotos, el Rei Joan Carles va ser xantatge per una de les seves moltes amants, l'estrella de televisió Bárbara Rey. Ella va fer servir el seu fill per fer les fotografies en secret. Li va fer guanyar molts diners i per venjança cap a la seva mare i per desmentir les seves paraules, Ángel ha explicat aquesta impactant història", titula la publicació neerlandesa, provocant un autèntic tsunami mediàtic al nostre país.

Indignada, Bárbara ha parlat amb diferents periodistes i mitjans de comunicació i ha deixat clar que emprendrà mesures legals contra el seu fill, assegurant que no va ser ell qui va fer les fotografies i acusant-lo d'haver-les robat. "Estic malament, porto molt de temps malament i ara, pitjor. Això és un no parar, és massa fort".

I "publicant això, com ho ha fet, queda clar com és aquest noi. No he pensat mai que podia arribar a aquest extrem tan exagerat", ha confessat a 'I ara Sonsoles', confirmant que ha posat l'assumpte en mans de les seves advocades i que podria estar plantejant-se demanar pel penal a Àngel, cosa que implicaria demanar pena de presó al seu propi fill.

El Rei reacciona

Mentrestant, Casa Real no s'ha pronunciat sobre les imatges de l'Emèrit amb la vedette ni pensa fer-ho, ja que consideren que es tracta d'un assumpte aliè a la institució i no han de comentar res sobre això. Però sí que ha reaccionat l'entorn de Don Juan Carlos, que en aquests moments és a Sanxenxo per competir a les regates que se celebraran a la localitat gallega aquest cap de setmana.

Tal com ha relatat Silvia Taulés a 'TardeAR', l'Emèrit està "molt sorprès" amb què s'hagin publicat aquestes fotografies. Els seus amics estan "escandalitzats" perquè consideren que es tracta d'alguna cosa "il·legal" en estar fetes en un lloc privat, i creuen que està sent "una cacera" contra el pare de Felip VI.

El seu entorn creu que aquestes imatges no han sortit a la llum precisament ara per casualitat, i estan convençuts que l'"objectiu final no és la guerra entre Bàrbara i el seu fill, sinó Joan Carles", que estava en un "moment de tranquil·litat" " i li han "desbaratat el cap de setmana i l'alegria que podria haver tingut".

Una informació que ha ampliat Nacho Gay a 'I ara Sonsoles', assegurant que la primera reacció de l'Emèrit és que no l'ha preocupat gaire. " Té 40 fronts oberts i no l'ha sorprès. Està molt informat del que passa a Espanya i sap allò de Bàrbara i el seu fill, així que està preparat perquè surti més material" ha continuat, revelant que encara que el monarca no és partidari de la via judicial, té un advocat internacional que estudiarà el que està passant.