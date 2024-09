Sofia Cristo carrega contra el rei Joan Carles i s'enfronta a Susanna Griso a 'Espejo Público'

Sofia Crist a 'Mirall Públic'

Sofia Cristo ha esclatat a 'Espejo Público' després de la publicació de les fotos de la seva mare, Bárbara Rey, i el rei emèrit Juan Carlos. Visiblement nerviosa, ha defensat la seva mare i ha llançat dures acusacions. Fins i tot ha amenaçat d'abandonar el plató en ple directe!

"El rei va arruïnar la vida de la meva mare": L'explosiva reacció de Sofia Crist

Sofia Crist no es guarda res i revela en directe com la relació de Bàrbara Rei amb el rei Joan Carles va destruir la seva carrera. "La desgràcia més gran de la meva mare va ser conèixer aquesta persona; li va eclipsar la vida", va afirmar, visiblement afectada. Sofia acusa l'exmonarca de ser la raó per la qual la seva mare va perdre nombrosos treballs i va quedar vetada a molts llocs. "La meva mare està destrossada, sense feina, i jo sóc aquí defensant-la", va expressar amb ràbia.

L'enfrontament amb Susanna Griso que gairebé acaba amb la sortida del programa

El que va començar com una entrevista tranquil·la, ràpidament va escalar en tensió. Sofia Crist no va amagar el seu descontent amb les preguntes i el to de Susanna Griso i Gema López. En un moment crític, va amenaçar d'abandonar el plató: "No em ve de gust seguir parlant del tema i no m'agrada el to". Visiblement enfadada, Sofia va acusar les seves companyes de projectar imatges de fons que la incomodaven: "Venia preocupada per vosaltres, però a vosaltres no us preocupa res".

La DJ també va llançar dards contra els que acusen la seva mare de xantatge: "La meva mare no ha extorsionat ningú, tot el que es diu s'ha de demostrar". Tot i la tensió, Pilar Vidal va ser l'única companya que va rebre agraïments pel seu suport.

Un final amb tensió calmada… per ara

Encara que l'enfrontament va ser dur, Sofia va intentar suavitzar les coses al final del programa convidant Susanna Griso al seu proper esdeveniment: "Estaràs amb mi a la cabina i em fixaré en el teu llenguatge corporal". Griso va acceptar la invitació, però encara queda per veure si aquest enfrontament afectarà la seva relació laboral a llarg termini.