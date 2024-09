Nova polèmica: expulsen Aída Nízar del plató de 'Ni que fuéramos'

Aída Nízar a 'Ni que anéssim'

Aquesta tarda, Aída Nízar ha estat expulsada del plató de Ni que fuéramos, el programa conduït per María Patiño, pel fet que la seva samarreta es transparentava, cosa que ha provocat una discussió en directe sobre la censura i la desigualtat de gènere a la televisió.

Aída Nízar enfronta la censura en ple directe

Tot ha començat quan María Patiño ha interromput el curs habitual del programa per adreçar-se a Nízar. "Tenim un problema que no té res a veure amb el tema d'avui", ha explicat Patiño. El motiu: la samarreta d'Aída es transparentava, i les normatives de YouTube no consideraven apropiat que es mostrés a la càmera.

"Aída, has d'abandonar el plató perquè, al pla curt, se't transparenta una part de la teva anatomia que a mi em sembla meravellosa, però Youtube no ho considera adequat", ha assenyalat la presentadora.

La reacció d'Aída Nízar: denuncia una doble moral

Indignada per la situació, Aída Nízar no ha trigat a qüestionar la decisió, argumentant el que considera una injustícia. "Per què tu pots portar escot i jo no?", ha replicat, assenyalant el que considera una doble moral a les regles de vestimenta.

Nízar també ha comparat la seva situació amb la del seu company Javi de Hoyos: "Si Javi ve sense samarreta, no passa res, però a mi em fan fora per ser dona", ha comentat, visiblement frustrada.

María Patiño recolza Aída Nízar, però culpa les xarxes socials

María Patiño, tot i intentar mantenir la calma, ha mostrat suport a la reflexió de Nízar, però ha explicat que la decisió ha estat imposada per les normatives de les plataformes com YouTube, que apliquen restriccions estrictes sobre l'exposició de certes parts del cos , especialment en dones.

Reaccions a xarxes socials: debat sobre la censura i el tracte a les dones

L'incident ha generat una onada de comentaris a les xarxes socials. Alguns usuaris han aplaudit Aída Nízar per denunciar la desigualtat de tracte cap a les dones a la televisió, mentre que altres han defensat la decisió del programa, assegurant que es tractava d'una mesura necessària per complir les normatives de les plataformes de streaming.

Aquest episodi de Ni que fuéramos ha tornat a posar Aída Nízar al centre del debat mediàtic, transformant el que podria haver estat un simple contratemps en una reflexió sobre la censura i la igualtat de gènere als mitjans de comunicació.