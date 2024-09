Manu Tenorio amenaça una dipuitada de Podem: "Us fuetejaré a tu i a la teva companya"

Manu Tenorio - Canva Pro

El cantant i empresari Manu Tenorio, conegut per la seva participació a la primera edició d'Operación Triunfo , ha protagonitzat un polèmic episodi després d'enviar un missatge d'àudio amenaçador al militant de Podem, Cecilio Esteve, en què també esmenta la portaveu estatal del partit , Maria Teresa Pérez. El missatge d'àudio va ser enviat a les 23.55 hores del 20 de setembre passat i ha causat enrenou pel seu to intimidatori.

Durant l'última setmana, Tenorio ha estat carregant públicament contra María Teresa Pérez a través de les seves xarxes socials, a podcasts ia programes de televisió. Tot i això, no s'ha limitat només a aquestes plataformes, ja que també ha enviat missatges privats a la portaveu i ha remès documents d'Hisenda per recolzar les seves declaracions.

Amenaces i missatges privats: "Vés-te preparant"

En els missatges dirigits a Pérez, el cantant ha escrit frases com "ves-te preparant, ves preparant", assegurant que la denunciarà "per injúries i calúmnies", però aclarint que "no es tracta d'una amenaça". Davant la falta de resposta de la portaveu, Tenorio va continuar enviant missatges i etiquetant-la a publicacions d'Instagram, insistint en la seva postura.

A les seves xarxes socials, Tenorio també ha animat els mitjans a anar a la porta del domicili de Pérez a València, afirmant: "La porta a la qual heu d'anar és a València, no és a Sanlúcar". En altres vídeos, ha ironitzat sobre Pérez, assegurant que "riurem" en al·lusió que té els seus comptes en regla amb Hisenda.

Actituds agressives i polèmiques intervencions a la televisió

Dijous passat, Manu Tenorio va aparèixer al programa "Mañaneros" de TVE, on va mostrar un to enfadat i fins i tot va arribar a dir "calla't" als tertulians mentre agitava una ampolla d'aigua davant de la càmera. En aquesta intervenció, ha assenyalat directament a la cambra referint-se a María Teresa Pérez, afirmant que "està molt calladeta". Quan la presentadora li va preguntar si pensava denunciar Pérez, el cantant va respondre de forma contundent: "Caurà com un Boeing 747 sobre ella".

En un podcast en què va participar, Tenorio va arribar a insultar Pérez, qualificant-la d'"indecent" i "imberbe", per després referir-se al seu aspecte físic de manera despectiva. Durant aquest episodi, va afirmar que la portaveu de Podem "s'enamoraria" d'ell si es coneguessin en persona, cosa que va provocar rialles i companys entre els presentadors.

Motivacions darrere l'atac: el deute amb Hisenda

Des que María Teresa Pérez esmentés en una roda de premsa el deute del cantant amb Hisenda, Tenorio hi ha centrat l'atenció, assenyalant que té "ajornaments" amb l'ens públic. El mitjà El Plural ha informat recentment que Tenorio "acumula múltiples deutes generats pel seu voluminós patrimoni mentre denuncia inquietud a la televisió", destacant que el seu immoble a Sanlúcar de Barrameda té un deute de 5.982 euros amb l'administració pública.

L'àudio que ha generat més controvèrsia va ser el missatge que Manu Tenorio va enviar a Cecilio Esteve, on va manifestar: "Serà el vostre flagell". Aquest missatge, juntament amb altres enviats durant els últims deu dies a Esteve ia Pérez, formen part del que sembla una campanya amb l'objectiu que la portaveu de Podem dimiteixi, tal com ell mateix va expressar a les seves xarxes socials: “Estimada Teresa! Des de l'amor de l'afecte i el respecte. Vull que comencis el cap de setmana, sabent que no desistiré en el meu afany, en la meva feina i en el meu esforç mediàtic fins que aconsegueixi que DIMITES”.

Ara com ara, ni María Teresa Pérez ni Cecilio Esteve han respost oficialment a les amenaces i missatges intimidatoris de Manu Tenorio, mentre que la situació continua generant gran polèmica en xarxes socials i mitjans de comunicació.