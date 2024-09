Sebastián Yatra reconeix haver-se fet un empelt capil·lar!

Foto: EuropaPress

El reconegut cantant colombià Sebastián Yatra, famós per èxits com Tacones Rojos , Vagabundo i Pareja del Año , ha confirmat en una entrevista amb Los 40 Principales que es va sotmetre a un empelt de cabells. Als 29 anys, Yatra ha compartit obertament detalls sobre la seva decisió de realitzar-se aquest procediment estètic, justificant-la per causes genètiques. "El meu pare és calb, s'ha de dir, el meu avi també era calb", va afirmar l'artista, explicant que la calvície és una cosa que corre a la seva família.

Lluny d'amagar la seva intervenció, Yatra ha optat per parlar del tema amb naturalitat, esmentant que "la gent posa molt tabú a aquestes coses", però ell no ho veu com un motiu per avergonyir-se. Amb aquest gest, el cantant ha volgut normalitzar les cirurgies estètiques, destacant que no hauria de ser un tema del qual sentir-se incòmode.

La intervenció capil·lar es va dur a terme a Espanya, on Yatra va ser recomanat per un especialista altament valorat. "Em van parlar d'un doctor increïble d'aquí", va esmentar el cantant a l'entrevista, afegint amb humor: "Em vaig posar cabells". A més, va deixar clar que no té problema a ser vist entrant a alguna clínica d'estètica, ja que ha d'assistir a revisions periòdiques per assegurar-se que el procés de creixement segueixi correctament.

Amb el seu característic to desenfadat, Yatra va treure importància a l'empelt capil·lar i va fer broma sobre el tema: "Un empelt de tota la vida, qui no s'ha fet un empelt?". D'aquesta manera, el cantant d'origen colombià no només reafirma la seva autenticitat i proximitat amb el seu públic, sinó que també contribueix a eliminar estigmes al voltant dels procediments estètics, tot mostrant que fins i tot les celebritats no estan exemptes de buscar solucions per sentir-se més còmodes amb elles mateixes. .

La seva actitud oberta i desinhibida cap al tema ha generat admiració entre els seus seguidors, que valoren la seva honestedat i sentit de l'humor davant dels canvis físics.