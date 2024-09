Enfrontament entre la infanta Cristina i Joan Carles I per la publicació de les memòries

Foto: EuropaPress

La propera publicació de l'autobiografia del rei emèrit Joan Carles, titulada Reconciliació i prevista per a principis del 2025 per una editorial francesa, ha generat una notable tensió a La Zarzuela . Aquest llibre, que comptarà amb més de 500 pàgines, promet un repàs exhaustiu de la vida del rei emèrit, des de la infantesa fins a l'abdicació el 2014.

A les seves memòries, Joan Carles abordarà amb sinceritat els seus errors i decisions controvertides, descrivint-les amb "el cor obert", segons indica l'editorial. S'espera que el monarca no amagui els seus penediments i utilitzi el llibre per compartir la seva versió dels fets abans que, com ell mateix assenyala, “robin el relat de la seva pròpia història”.

Reaccions a La Zarzuela

La publicació d'aquest llibre ha causat un malestar notable a l'entorn de la Casa Reial. Segons fonts de Monarquia Confidencial , la infanta Cristina ha expressat el seu desacord amb el seu pare per la seva decisió de publicar l'autobiografia, considerant-la inoportuna.

Cristina, que ha trobat un nou equilibri tant a la seva vida personal com professional, tem que aquesta publicació pugui afectar la relació que ha aconseguit restaurar amb el seu germà, el rei Felip VI. Aquesta reconciliació ha estat clau perquè dos dels seus fills, els Urdangarín, puguin residir temporalment a La Zarzuela amb la seva àvia, la reina Sofia.

Suport de la infanta Elena

D'altra banda, la infanta Elena ha mostrat el suport a les decisions del seu pare. Segons les mateixes fonts, Elena estava al corrent del projecte autobiogràfic i ha donat suport al senyor Juan Carlos, assegurant que no veu res incorrecte en les seves accions.

Repercussions mediàtiques i familiars

L'autobiografia ja genera una àmplia repercussió mediàtica, fins i tot abans de la seva publicació. A més, unes fotos recents íntimes del senyor Juan Carlos amb Bárbara Rey, difoses per una revista holandesa, han intensificat la polèmica. Fonts properes a La Zarzuela afirmen que el rei Felip VI tenia coneixement de l'existència del llibre, encara que la seva prioritat continua sent l'estabilitat de la Corona i el futur de la seva filla, la princesa Leonor. Segons diversos observadors, la publicació de Reconciliació podria fragmentar encara més la relació entre l'emèrit i el seu fill.