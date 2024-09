David Bustamante cancel·la concert i els organitzadors recorren a advocats: On són els diners?

Fotomuntatge de David Bustamante amb Canva Pro - EP

David Bustamante protagonitza una nova polèmica que recorda l'incident de Bertín Osborne, en cancel·lar un concert a Ponferrada a última hora. El cantant, que tenia previst actuar el 14 de setembre passat, va cancel·lar l'esdeveniment a causa de "problemes de salut", segons informen des de Las Provincias .

Cancel·lació i tensions amb els organitzadors

L'esdeveniment formava part de la Gala Premis del Comerç de Bierzo, organitzada per l'associació de comerciants 'El Centro Mola'. Aquesta associació assegura que havien abonat el caixet complet de l'artista en dos pagaments, el primer al juliol i el darrer dos dies abans del concert. Tot i això, el mateix dissabte 14 de setembre, van rebre un correu de l'agència de representació de Bustamante, informant que el cantant no podria assistir "per motius personals d'última hora després del seu viatge al concert de Canàries".

Tot i els esforços per ambdues parts, no van aconseguir resoldre el problema a temps. El que ha generat més malestar entre els organitzadors és que, des d'aquell moment, no han tornat a rebre cap comunicació ni de Bustamante ni del seu equip, i els diners abonats segueixen sense aparèixer.

Accions legals en curs

Davant la manca de resposta, l'associació ha decidit prendre mesures legals. Iván Rodríguez, director del col·lectiu, ha explicat que estan recollint tota la documentació necessària per procedir judicialment i "veure fins on pot arribar l'acció legal", segons Las Provincias .

Solució exprés i agraïment a Antonio José

Tot i l'enrenou i amb molt poc marge de temps, l'associació va aconseguir contractar el cantant cordovès Antonio José per cobrir la baixa de Bustamante. El col·lectiu va expressar la seva gratitud cap a Antonio José per la seva "professionalitat i disposició", destacant la seva ràpida resposta per salvar la gala.

Bustamant en silenci, però actiu en xarxes socials

Per part seva, Bustamante no ha donat cap declaració pública sobre la cancel·lació ni sobre les accions legals empreses. Tot i això, ha mantingut la seva activitat en xarxes socials, on divendres passat va compartir un emotiu missatge dedicat a la seva parella, Yana Olina. "Escriure mil cançons per a tu, la manera com em mires és MÀGIA", va escriure a Instagram, fent referència a la seva nova cançó dedicada a ella.

Ara com ara, els seguidors del cantant i els organitzadors de l'esdeveniment esperen algun tipus d'aclariment per part de l'artista, mentre el conflicte continua avançant cap als tribunals.