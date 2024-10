Iker Casillas ha compartit un romanç amb un dels rapers més polèmics d'Espanya

Fotomuntatge d'Iker Casillas amb Morad - Canva Pro

Iker Casillas sempre ha estat un conqueridor, cosa que fins i tot la seva cosina Alba l'ha recordat en xarxes, però el que ningú no s'esperava és que compartís lligui amb el raper més polèmic del moment, Morad. Segons revela el periodista Javier de Hoyos en exclusiva per a la revista Cuore, tots dos han tingut un romanç amb la famosa model de contingut per a adults, Claudia Bavel.

La història va començar amb una cita 'secreta' entre Casillas i Claudia en un restaurant de la Costa Brava, entre Blanes i Lloret del Mar, però no es va acabar aquí. Les interaccions entre ells en xarxes socials han estat constants, cosa que ha aixecat més d'una sospita sobre la naturalesa de la seva relació. Tot i això, De Hoyos ha descobert que Claudia també ha tingut un romanç intermitent amb Morad, i les proves estan a la vista de tots.

Des d'un festival a Mallorca on va ser convidada especial de Morad, fins a coincidències en fotos de les xarxes socials, tot apunta que Bavel ha compartit moments íntims amb tots dos famosos. El detall més revelador? Les sabatilles de luxe que tots dos han mostrat a les seves xarxes i el mateix ascensor on tots dos s'han fotografiat.

Amb això, queda clar que Claudia Bavel no només és maquíssima, sinó que té alguns dels homes més mediàtics completament enamorats.