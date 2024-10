Manu Tenorio no pot més: la decisió que ha pres després de la polèmica dels "inquiokupes"

Foto: EuropaPress, WikipediaCommons

Les últimes setmanes han estat molt complicades per a Manu Tenorio, que mai no s'hauria imaginat la polèmica que es deslligaria després de fer pública la seva desesperació perquè feia més d'un any que lidiava amb uns 'inquiokupes' a casa seva a Sanlúcar de Barrameda que n'hi devien més de 10.000 euros i que es negaven a abandonar la vivenda tot i que havia finalitzat el contracte de lloguer.

I és que en lloc de posicionar-se al seu costat, la comunitat de veïns de la urbanització se solidaritzaven amb els llogaters, mentre que aquests asseguraven que no eren okupes ni haurien deixat de pagar, afirmant que l'artista tindria un deute milionari amb Hisenda i el Agència Tributària els hauria enviat una carta perquè no paguessin la renda al triomfit.

Cosa que feia esclatar Manu, que deixant clar que no té deutes amb el fisc -sinó ajornaments de pagament com molts espanyols- ha protagonitzat en les últimes setmanes diferents enfrontaments amb diversos col·laboradors de televisió i amb diversos usuaris de xarxes socials, arribant fins i tot a esclatar en un directe de Twitch contra una dona que amenaçava d'"arrencar el cap".

Als problemes amb les seves 'inquiokupes', que han passat factura a la seva imatge pública, se sumen els rumors de crisi que envolten el matrimoni amb Silvia Casas després de més de 18 anys de relació. Cosa que la periodista negava, deixant clar que segueixen junts i que no hi ha res de cert en les especulacions sobre un possible distanciament.

Sobrepassat per aquestes polèmiques, Manu es trencava fa uns dies al mig del carrer, i la revista 'Diez minutos' ha publicat unes imatges de l'andalús plorant destrossat. I després d'eliminar el perfil de xarxes socials cansat de les crítiques i els atacs que està rebent, l'artista ha pres una decisió radical, guardar silenci i no tornar a pronunciar-se sobre els 'inquiokupes'.