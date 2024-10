La contundent reacció de Jaime de Marichalar preguntat pels àudios del Rei Emèrit

De Marichalar, va esquivar amb la premsa. Foto: Europa Press

A més de l'entrevista a Ángel Cristo Jr. explicant per què ha decidit treure a la llum les imatges de la seva mare Bàrbara Rei en actitud afectuosa amb el rei Joan Carles I a casa seva a Boadilla del Monte el 1994, ¡De Viernes! ha revelat en exclusiva el contingut d'algunes trucades entre la vedette i l'emèrit, que ella hauria gravat presumptament -i segons el seu fill- per tal d'extorsionar el monarca i tenir una assegurança de vida.

Converses privades en què el pare de Felip VI se sinceraria no només sobre assumptes d'Estat, sinó també sobre la pròpia família. En una d'elles, l'artista pregunta al monarca per les filles i, més concretament, per la relació de la infanta Elena i Jaume de Marichalar, recriminant-li que s'havia assabentat per les revistes que es casava "la nena".

"El que entre tu i jo et puc dir és que surt amb aquest noi. El que passa és que encara no ho vol anunciar. Anunciar el casament, vaja. Comprèn?" li respondria el Rei Emèrit, que també li confessaria que no sentiria gaire simpatia pel qual posteriorment es convertiria en el seu gendre.

Convertit en inesperat protagonista secundari de l'escàndol, l'exmarit de la infanta Elena ha reaparegut a la presentació del llibre del doctor Manuel de la Penya Guia per viure sans 120 anys al madrileny Hotel Wellington. I encara que durant l'acte ha aconseguit esquivar les càmeres, en abandonar l'esdeveniment no ha tingut més remei que enfrontar-se a les preguntes sobre els àudios en què l'Emèrit en parlava amb Bárbara Rey.

Incapaç de dissimular el seu enuig, Marichalar s'ha dirigit ràpidament a un taxi per fugir del lloc, donant com tota resposta un sonor cop de porta amb què ha deixat clar que no li ha fet cap gràcia que es filtri el que Don Juan Carlos opinava sobre ell.