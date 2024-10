Sofia Cristo trenca el seu silenci: Acusa el seu germà Ángel de maltractaments!

Foto: EuropaPress, Mediaset

Convertida en el gran suport de Bárbara Rey després que el seu fill Ángel Cristo Jr. hagi venut a una revista holandesa unes imatges en actitud afectuosa amb el Rei Joan Carles, assegurant que la vedette hauria fet xantatge al monarca per tenir "una assegurança de vida" , Sofia Cristo ha tornat a pronunciar-se sobre el tema del moment aquest dimarts a 'Mirall Públic'.

El primer que ha volgut deixar clar molt enfadada en la seva intervenció aquest dimarts, és que el seu pare no és l'Emèrit. "Jo vaig saber d'adolescent que la meva mare tenia una relació amb el rei. La meva mare sent molt jove, el 77, va tenir una aventura amb ell i jo neix el 83", ha assegurat, deixant clar que no va ser la seva mare qui va decidir que es digués Sofia per 'molestar' la Reina Emèrita donya Sofia com s'ha especulat: "Ho va triar el meu pare. El meu pare és grec i Sofia significa saviesa. No és per res més, però si creieu que és així, ens posem ximples que he menjat sucre".

"La meva mare em volia posar la Maria i el meu pare va dir que no, que li agradava la Sofia. A mi m'encanta el meu nom igual que el del meu germà, encara que no li fa justícia el seu nom perquè d'àngel no en té res" ha afegit amb ironia .

"Jo he hagut de viure tota la meva vida amb què s'especuli que sóc filla del Rei Joan Carles i jo sóc filla del meu pare, d'Àngel Crist. La meva mare no ha agafat cap prova biològica del rei perquè podria haver-ho fet en haver tingut una història d'anys", ha afirmat rotunda, reconeixent que sí que creu que la seva mare "va arribar a enamorar-se" de Joan Carles, amb qui per cert ha assegurat que "mai a la vida" ha coincidit.

Ferm en defensa de la vedette, Sofia ha deixat clar que "qui estava casat era ell. No ens oblidem perquè a la meva mare el posen de 'x' i ha de ser difícil rebutjar algú amb tant de poder perquè et pot destrossar". "Jo no diré mai que la meva mare és una xantatgista perquè crec que el que s'està fent ara és fer-li xantatge a ella i fer-li mal amb un material íntim, a casa seva, fent xantatge a la meva mare", ha denunciat indignada.

Implacable amb Ángel, la Dj ha mirat enrere per recordar que “el meu pare anava pels platós a dir autèntiques barbaritats i jo defensaria la meva mare. També recordo que el meu propi germà es va asseure a parlar de com n'era de meravellosa mare i el fastigós i maltractador que era el meu pare. Ell s'ha assegut a defensar la meva mare, ha cobrat per escriure cartes a Lectures en contra del meu pare i en contra de la persona que va abusar sexualment de mi".

I, més clara que mai, ha acusat el seu germà de "portar-se malament amb nosaltres des de petit. Jo crec que al final és molt complicat entendre per què passa això dins d'una casa i per què es repeteixen determinats patrons que no diré ".

Un moment en què Susanna Griso li ha preguntat si aquests patrons serien maltractaments per part d'Ángel cap a ella i cap a la seva mare, i Sofia ho ha confirmat, "amb dos collons". Cosa que, com ha revelat, ha denunciat: "Quan m'he assegut davant de la justícia per denunciar coses del passat, m'han dit que estan prescrits aquests delictes. Si no em vaig asseure abans a denunciar va ser perquè la meva mare mai em va deixar, mai Em deia que era el seu fill i no ho denunciava per ella. privada estava jo ja neta, o sigui que fa uns anys, 6 o 7 anys potser, no sabria dir una data", ha confessat, confirmant que encara que el maltractament del seu germà va ser tant físic com psicològic prefereix no donar-ne més detalls.

"La meva psicòloga em diu que em veu pitjor que mai, però jo no crec que estigui tan malament. Aquest episodi m'ha afectat moltíssim, estic plorant força, és que estic esgotada, no us feu una idea. Aquesta no és la meva vida, la meva vida està plena i això no és la vida. caic perquè em protegeixo molt i segueixo ajudant molta gent", ha assegurat.

Finalment, Sofia, que ha insistit que no vol tornar a parlar d'aquest tema, ha llançat un al·legat en defensa de la seva mare, reconeixent que si va fer “determinades coses va ser per nosaltres, per una feina, per posar-nos un plat de menjar i portar-nos a les millors escoles." "¿Què no ha estat la millor mare? Com tot perquè ningú neix amb un manual sota el braç" ha dit.