Una famosa influencer mor als 26 anys després de publicar uns missatges estranys

Kubra Aykut - Instagram

El món de les celebrities d'Internet està en xoc després de la tràgica mort de la influencer turca Kubra Aykut, que va morir dilluns passat als 26 anys després de caure d'un cinquè pis al districte de Sultanbeyli, Istanbul. La jove, amb un milió de seguidors a TikTok i milers a Instagram i YouTube, va deixar missatges inquietants a les seves xarxes socials abans de la seva mort, cosa que ha generat una gran commoció entre els seus seguidors.

El darrer missatge de Kubra Aykut

Kubra havia expressat en diverses publicacions la seva lluita interna amb problemes de salut i una obsessió creixent amb el seu pes. A les seves xarxes, va compartir que perdia fins a un quilo al dia, un símptoma que el preocupava profundament. Tot i els missatges alarmants, ningú no va poder preveure el terrible desenllaç. Poc abans de morir, Kubra va deixar una punyent nota: “Vaig saltar per la meva pròpia voluntat. Perquè ja no vull viure més. He estat una bona persona amb tots a la meva vida, però no puc ser bona amb mi mateixa”.

Aquest darrer missatge, que ara és fonamental en la investigació de les autoritats turques, ha provocat un debat sobre la importància de la salut mental i la necessitat de parar esment als senyals d'alerta. Encara que el cas encara està sota investigació per determinar si van existir altres factors o persones involucrades, les seves paraules reflecteixen una profunda lluita interna amb què no va poder bregar sola.

L'adéu a Kubra

Kubra Aykut era molt estimada a la comunitat online, on va destacar per la seva autenticitat i per la seva famosa "boda sense nuvi", una cerimònia en què es va casar amb si mateixa. Aquesta original iniciativa li va guanyar una gran quantitat de seguidors, que l'apreciaven pel caràcter únic i positiu. Tot i això, darrere d'aquesta imatge alegre, Kubra lluitava contra els seus propis dimonis.

Les seves xarxes socials s'han omplert de missatges de comiat de seguidors que encara no poden creure el que ha passat. "No puc creure que aquesta noia s'hagi suïcidat", va comentar una usuària. El perfil de Kubra continua obert de moment, servint com un espai per al record i el lament dels que la seguien.

Investigació en curs

Encara que la seva nota dóna una mica de llum sobre els fets, la policia turca continua investigant els detalls de la seva mort. Després de l'autòpsia realitzada a un hospital privat, el cos de Kubra va ser traslladat a la seva ciutat natal, Bursa, on els seus amics i familiars li van donar l'últim adéu.

Aquest tràgic cas ha tornat a posar al centre del debat la importància de la salut mental i del suport emocional a les xarxes socials. Kubra Aykut deixa un llegat a la seva comunitat en línia, i la seva mort és un trist recordatori dels desafiaments que moltes persones enfronten en silenci.