VÍDEO: Les primeres paraules d'Ortega Cano després de sortir de l'hospital per caure al metro

Ortega Cano, en una imatge recent. Foto: Europa Press

Després del gran ensurt que ens ha donat José Ortega Cano amb el seu ingrés a l'hospital a causa d'una forta caiguda al metro de Madrid on anava acompanyat per Marina, el que va ser dret abandonava l'hospital a última hora d'aquesta tarda acompanyat per la seva filla Gloria Camila per marxar de tornada a casa i poder descansar.

"La veritat és que ha estat... un contratemps possible, un contratemps fort, però bé, aquí estem" reconeixia el dretà segons abans de pujar al cotxe de la seva filla. Aparentment animat malgrat el que havia passat, José no era capaç d'explicar amb precisió els motius de l'allau de gent que li havia caigut a sobre en una de les escales del metro: “És que no li puc dir exactament com va ser perquè va ser un cop de nois que jo... tot molt ràpid, em van fer mal, em vaig fer mal a tot el braç i l'espatlla. Bé, a les cames també.

Amb una recuperació per davant i unes pautes mèdiques a seguir, José reconeixia que també haurà de passar per quiròfan: "Bé, hi són, sí. Operació sí que s'ha de fer, en el que és l'espatlla, cal operar".

Darrere seu, també Mari Carmen Ortega Cano i el seu marit Aniceto abandonaven l'hospital acompanyant Marina, l'altra perjudicada d'aquest contratemps. "Ha estat un ensurt molt gran" reconeixia la germana del dretà des de l'interior del vehicle. "A recuperar-se ia fer allò que li ha dit el metge" afegia. Amb ells, la mateixa Marina marxava de tornada a casa per descansar i refer-se de l'ensurt.

