Britney Spears pateix un tràgic accident: li ha explotat una xemeneia a la cara

Britney Spears ha tornat a estar molt activa a les xarxes socials des que el 2021 va recuperar el control total de la seva vida i finances, després d'anys sota la tutela legal del seu pare. La icònica cantant ara comparteix detalls més íntims que mai amb els seus seguidors, mantenint-los al corrent dels alts i baixos de la seva vida personal. Un dels episodis més impactants que Britney ha revelat recentment va ser un accident ocorregut fa sis mesos, quan la xemeneia de la seva habitació va explotar a la cara, deixant-la sense pestanyes ni celles.

En un vídeo publicat al seu compte d'Instagram, la cantant de 'Toxic' va relatar com l'incident va passar quan ella va decidir encendre el foc a la xemeneia, cosa que usualment fa el seu personal de seguretat. "Era a la meva habitació, vaig encendre el foc i, de sobte, em va explotar a la cara", va explicar Britney. L'explosió li va cremar completament les pestanyes, les celles i part dels cabells. “Literalment em va explotar a la cara... em va cremar totes les pestanyes, les celles, i aquest serrell de nadó”, va dir, assenyalant el cabell socarrimat.

L'accident no només va afectar la seva aparença física, sinó que també la va fer passar per un dolor intens que va descriure com a insuportable. "Em feia mal tocar el telèfon. Em feia mal posar-me gel a la cara. Em feia mal que em toquessin", va confessar la cantant. Britney va relatar que el dolor va persistir durant sis o set hores, i encara que temia tenir cremades de segon i tercer grau, no va caldre anar a urgències. Finalment, va aconseguir calmar-se prenent un analgèsic per dormir.

Tot i que l'ensurt va ser gran, Britney va assegurar als seus seguidors que ja s'ha recuperat del tot. Aquesta no és la primera vegada que l'artista ha compartit incidents relacionats amb el foc. L'any passat, va revelar que accidentalment va provocar un incendi amb espelmes a casa seva, que va afectar greument el gimnàs.

Tot i això, malgrat aquests ensurts, Britney ha conclòs amb tranquil·litat: "Tot està bé en aquest moment".