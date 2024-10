ENQUESTA | L'última polèmica de Pelayo Díaz a Masterchef Celebrities contra Marina Rivers: En contra o a favor?

Foto: RTVE, EuropaPress, CanvaPro de Gu Corrêa

A l'últim episodi de 'Masterchef Celebrity' , com és habitual, va arribar el moment d'acomiadar un concursant. No obstant, aquesta vegada la sorpresa va ser doble: no només hi va haver una expulsió, sinó també un abandonament voluntari que va deixar tots bocabadats. La primera a marxar va ser Cristina Cifuentes, però el segon a fer-ho va ser Rubén Ochandiano , qui va demanar marxar voluntàriament.

L'actor va explicar al jurat i als companys que ja no estava gaudint de l'experiència. "El cos m'ha respost així, sento que no he acabat d'entrar al programa i prefereixo quedar-me amb la sensació d'afecte i un bon record", va confessar Ochandiano, sorprenent tant els seus col·legues com el públic.

Pelayo, al punt de mira

No obstant, més enllà de les eliminacions, un dels moments més comentats va ser l'actitud de Pelayo Díaz, que va deixar un comentari força inoportú sobre Marina Rivers, la jove influencer. Durant la prova d'eliminació, la tiktoker va patir un contratemps a la cuina quan els seus utensilis es van fondre per la calor, cosa que la va portar a exclamar: "Com crema això, xaval. S'ha fos".

En aquell moment, Pelayo, que observava des de la galeria amb Hiba Abouk , va fer uns comentaris que no van passar desapercebuts per al públic. "Doncs cari, a casa teva no et cremes... En aquella casa que t'acabes de comprar, on menjaràs pizza cada dia", va xiuxiuejar l'estilista, suggerint que desitjava l'expulsió de Marina.

Les xarxes socials no van trigar a reaccionar a les paraules de Pelayo, qualificant-ho d'"envejós". Comentaris com "Li té una mania a Marina que flipes" i "Li cou que ella sigui on està sense haver de fer el que ell" van inundar plataformes com X, generant una onada de crítiques cap a l'estilista.

Hi ha altres usuaris, per altra banda, que ho han vist un comentari emmarcat dins del context del programa, ja que no deixa de ser un concurs en què l'objectiu és guanyar, per la qual cosa com més rivals se'n vagin, més possibilitats tenen de guanyar.

De qualsevol manera, els preguntem als nostres lectors de CatalunyaPress: Esteu a favor o en contra de Pelayo Díaz?