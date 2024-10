Bárbara Rey, molt alterada després de la publicació dels seus àudios amb l'Emèrit

La vedette, al cotxe. Foto: Europa Press

La polèmica no cessa respecte a Bárbara Rey i el Rei Emèrit Juan Carlos I. Una setmana després que una revista holandesa s'atrevís a publicar unes imatges de l'Emèrit i la vedette en actitud afectuosa el 1994, han sortit a la llum diversos enregistraments protagonitzats per tots dos. Tant Ok Diario com Mediaset han revelat el contingut de trucades de caràcter íntim on el pare de Felip VI parlava d'assumptes personals, però també d'estat, amb l'artista.

No són les úniques, ja que també hi ha enregistraments en què Bàrbara se sincera amb un emissari del monarca i en què es demostraria el presumpte xantatge que va fer al llavors cap de l'Estat perquè la seva relació no es fes pública. "El Rei està en deute amb mi. Perquè li pot costar tot: li pot costar la Corona, li pot costar el lloc que té i que no pensi que li tinc por" expressaria en una de les trucades. Un material que hauria estat lliurat al que fos secretari d'Estat de Seguretat durant el govern de José María Aznar entre el 1996 i el 2000, Ricardo Martí Fluxá, i que deixaria en una delicada posició tant la vedette com el Borbó .

Per això si en abandonar Hellín el passat dimecres 2 d'octubre al voltant de les 3 de la tarda, després d'actuar a la localitat d'Albacete, Bárbara estigués tranquil·la, bromista, i alguns pensen que encantada amb el seu protagonisme mediàtic, la seva actitud canviés radicalment a la seva arribada a Madrid gairebé quatre hores després.

I és que a aquella hora ja havien sortit a la llum part dels àudios íntims entre Joan Carles i ella, motiu pel qual es mostrava seriosa i molt aclaparada en entrar amb cotxe directament al pàrquing de la casa de la seva filla Sofia Cristo.

La porta del garatge trigava diversos segons a obrir-se i la Bàrbara, sobrepassada i nerviosa, girava la cara i intentava tapar-se amb els cabells, sense pronunciar-se sobre els nous enregistraments que han vist la llum.