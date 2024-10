La incoherència de Carmen Lomana: acudeix a 'La Revuelta' després de criticar el fitxatge de Broncano

Carmen Lomana a La Revuelta - Xarxes socials

Carmen Lomana ha tornat a acaparar titulars després de ser vista al programa La Revolta de David Broncano el passat 2 d'octubre del 2024. El que ha generat enrenou és l'aparent incoherència de la socialitat, que havia criticat durament el fitxatge de l'humorista per RTVE a abril daquest mateix any.

En el seu moment, Lomana va expressar la seva indignació en una entrevista per a la cadena COPE, declarant: "Estic indignada amb com el Govern ha manipulat amb Broncano i ha exigit que el posin a TVE per fastiguejar El Hormiguero, així de clar, traient quinze minuts del Telenotícies." Tot i les seves fortes crítiques, les càmeres van captar Lomana entre el públic de La Revuelta, gaudint de l'espectacle en directe.

L'episodi de La Revuelta ja havia estat sorprenent per l'aparició de la cantant Ana Mena, que tot just un dia abans havia estat a El Hormiguero, i per les entrevistes a María Patiño i Belén Esteban. Però la presència de Lomana al plató va cridar l'atenció dels seguidors del programa, que no van trigar a recordar les polèmiques declaracions.

Davant l'onada de crítiques, Carmen Lomana es va pronunciar en xarxes socials per justificar la seva assistència: “He volgut conèixer La Revuelta i tenir opinió per mi mateixa. Sociològicament és un puntàs. Diferent, surrealista i divertit. Un altre llenguatge, un altre estil. bé i em va embolicar l'ambient. Trobar Ana Mena va ser una sorpresa.

La situació no ha passat desapercebuda, i molts han assenyalat el contrast entre les paraules d'abril i la recent experiència en el programa de Broncano. Mentrestant, l'espai continua generant interès i polèmica, consolidant el seu lloc a la graella de RTVE malgrat les crítiques inicials.