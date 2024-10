Els pets de Will Smith van obligar a evacuar durant tres hores el plató de 'Men in Black'

Will Smith a Men in Black

Will Smith una vegada es va llençar un pet tan mortal que un equip de filmació va haver de ser evacuat del set durant tres hores.

Will, de 56 anys, va protagonitzar l'exitosa comèdia de ciència ficció del 1997 Men in Black , una pel·lícula icònica que va iniciar tota una franquícia i va recaptar més de 589,3 milions de dòlars a tot el món amb un pressupost de 90 milions de dòlars.

La pel·lícula va ser dirigida per Barry Sonnenfeld, que va revelar que la producció d'aquesta pel·lícula no va ser del tot fluida i que les flatulències de Will van provocar un petit drama al set.

"Ens estàvem preparant per filmar Will Smith i Tommy Lee Jones, i Tommy no suporta els ximples, t'ho asseguro", va dir Barry.

El director va explicar que el duo estava tancat en una càpsula segellada que es feia servir com a part d'un automòbil que es transforma en un "hipercotxe". Hi ha panys per evitar que s'obri i caigui. Dic: "Encén la càmera", i sento a Will Smith dir: "Oh, Déu, ho sento molt. Tommy, ho sento molt. Baz, porta l'escala". I sents a Tommy dir: "Està bé, Will. No et preocupis, Will. No et preocupis, Will".

"Llavors, correm cap a l'escala, Tommy estira la cama mentre l'escala s'acosta i baixa corrents les escales. I el que va passar va ser que Will Smith es va llençar diversos pets. És que algunes persones són així. I realment no vols estar dins de un espai molt petit i hermètic amb un pet de Will Smith.

Va concloure: "Evacuem l'escenari durant unes tres hores, però és un paio encantador, només es tira pets"

El director va fer aquests comentaris a Kelly Ripa durant la seva aparició al podcast Let's Talk Off Camera. Kelly després li va preguntar si potser Will estava seguint una dieta alta en proteïnes que li causava flatulències pudents.

"No crec que Will mengi molts carbohidrats, t'ho asseguro. Vaig passar quatre o cinc dies a casa seva a Calabasas i bàsicament vam menjar pollastre bullit i tomàquets a rodanxes durant cinc dies", va sentenciar en director.