Bàrbara Rey acusa la Reina Sofia de ser "la mà negra" darrere dels seus problemes

En un impactant gir a l'escàndol de la reialesa espanyola, Bárbara Rey ha llançat greus acusacions contra la Reina Sofia. En nous àudios revelats pel diari Okdiario, la famosa vedette afirma que la reina va ser una de les principals causants dels seus problemes personals i professionals, qualificant-la com "la mà negra" que va orquestrar la seva caiguda. Aquestes explosives declaracions han revifat la polèmica sobre la relació extramatrimonial que va mantenir Bàrbara Rey amb el Rei Joan Carles I, mentre aquest seguia casat amb Sofia, llavors Princesa de Grècia.

Segons les declaracions de Bárbara Rey, Sofia no només estava al corrent de la relació entre ella i el monarca, sinó que suposadament va utilitzar el seu poder per sabotejar la seva carrera. "He estat odiada per la Reina fins al límit", afirma Bárbara Rey als àudios filtrats, acusant la reina d'haver utilitzat "tots els mitjans al seu abast" per perjudicar-la. Entre les acusacions més greus, Bàrbara assegura que la reina va influir directament perquè fos vetada de certs actes públics i limités el seu progrés a la indústria de l'entreteniment.

La vedette relata als àudios com va ser controlada i marginada, esmentant que només va poder assistir a alguns actes del rei sota estricta vigilància. A més, assegura que l'entorn de la Reina Sofia va intervenir en la seua vida laboral, citant com a exemple la seua controvertida contractació a Canal 9, la televisió autonòmica valenciana, on va presentar un programa de cuina que va ser durament criticat des de la seua estrena.

Aquestes acusacions no només apunten la reina com a còmplice passiva de les infidelitats del seu marit, sinó com una figura activament involucrada a dificultar la vida de Bàrbara Rey, mentre ella mantenia la seva relació amb Joan Carles.

El silenci de la Casa Reial davant aquestes acusacions i la indiferència de la Reina Sofia, que segons Pilar Eyre, autora del llibre La soledad de la reina, fa temps que va deixar de preocupar-se pels actes del rei emèrit, ha afegit més tensió a la situació. Sofia, que ha estat testimoni de les múltiples infidelitats del seu marit, no ha fet cap declaració sobre això, i segons fonts properes, la reina emèrita “només sent indiferència” davant d'aquestes revelacions.

Amb aquestes acusacions, el triangle entre Bàrbara Rey, el Rei Joan Carles i la Reina Sofia torna a centrar l'atenció mediàtica mentre l'entorn de la Casa Reial roman en silenci.

Aquest nou capítol a la vida de la reialesa espanyola promet continuar generant titulars, enmig d'un escàndol que sembla no tenir fi.