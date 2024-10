Lola Lolita la lia al volant i la DGT respon amb tot!

Fa tot just uns dies vèiem Lola Lolita enlluernar a la Paris Fashion Week, compartint passarel·la amb estrelles com Kendall Jenner i Cara Delevinge. Tot i això, la famosa tiktoker ara es troba al centre d'una polèmica que no té res a veure amb la moda, sinó amb la Direcció General de Trànsit (DGT).

Tot va començar quan la Lola va compartir a les seves stories d'Instagram una imatge presa des del cotxe mentre conduïa de nit. La DGT no va trigar a reaccionar i va compartir la publicació, preguntant-li de forma irònica: “Lola, feies tu la foto mentre conduïes? Vas arribar bé a casa? Com que no has tornat a pujar res...”. Encara que la influencer no ha respost directament a aquest comentari, ha seguit activa a les seves xarxes socials, deixant la incògnita de si realment la fotografia va ser feta mentre conduïa.

Polèmica entre els seus seguidors i teories sobre la DGT

El retret de la DGT ha generat tota mena de reaccions entre els seguidors de Lola. Alguns fins i tot creuen que aquesta interacció podria estar relacionada amb una possible col·laboració en una propera campanya de seguretat viària, com va passar en el passat amb la cantant Amaia. Tot i això, altres usuaris han criticat durament el comportament de la tiktoker, assenyalant la irresponsabilitat d'usar el mòbil al volant i la seva influència sobre milions de joves que la segueixen.

“Lola és un exemple, no es pot permetre pujar aquest tipus de contingut i la DGT tampoc no s'ho hauria de prendre tan a la lleugera”, comentava una de les seves seguidores. Altres es queixen que, si fossin ells, “la multa seria automàtica”.