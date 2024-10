Terelu Campos entra a la llista de morosos d'Hisenda!

Foto: EuropaPress

Terelu Campos, una de les figures més reconegudes de la televisió espanyola, s'enfronta a una nova polèmica després de conèixer-se que ha estat inclosa a la llista de morosos d'Hisenda. Aquesta informació va ser revelada pel periodista Chema Garrido al programa Ni que fuéramos, on va assegurar que la col·laboradora de televisió figura a l'arxiu EBE (Experian Bureau Empresarial), el registre d'impagaments de societats més gran d'Espanya.

Segons Garrido, el deute de Terelu estaria relacionat amb un creditor del sector de telecomunicacions, cosa que ha provocat que la seva empresa aparegui al temut fitxer de morositat. “La seva empresa és al registre de morosos per un deute contret amb un creditor de telecomunicacions”, va afirmar el periodista, afegint que la situació financera de la presentadora és més delicada del que sembla.

El periodista també va deixar entreveure que els problemes econòmics de Terelu no són recents, i que la seva principal empresa no passa els millors moments. "Ja no és el que era els anys 2004, 2005 o 2006. La situació ha canviat dràsticament, i el que veiem ara és només la punta de l'iceberg", va comentar. Garrido va prometre desvetllar la xifra exacta del deute aquest 4 d'octubre , cosa que ha generat encara més expectació.

Aquest revés financer arriba en un moment complicat per a Terelu, que fa només uns mesos va revelar en una entrevista amb la revista Lecturas que la seva situació econòmica s'havia deteriorat. “El que vaig guanyar en vendre casa meva se'n va anar a cuidar la meva mare. Ara faig malabarismes per tirar endavant”, confessava.

El fet que Terelu Campos figuri a la llista de morosos no només afegeix pressió sobre ella, sinó que també podria impactar la imatge pública del clan Campos, una família ja marcada per conflictes personals i econòmics en els últims temps.