El motiu ocult pel qual Álvaro Morata s'ha vist obligat a mudar-se

El mes de setembre va marcar un nou començament per al futbolista Álvaro Morata i la influencer Alice Campello . Tots dos van decidir agafar camins separats després de la seva recent separació, instal·lant-se a Milà per estar a prop dels seus quatre fills, encara que ja no com a parella.

Morata, que va fitxar per l'AC Milan, va triar Corbetta , un petit municipi a uns 30 quilòmetres de Milà, com la seva nova llar. Tot i això, el que semblava ser l'inici d'una etapa tranquil·la es va veure ràpidament envoltat de polèmica. L'alcalde de Corbetta, Marco Ballarini, va publicar a les xarxes socials un missatge en què celebrava l'arribada de Morata a la localitat. "El campió Álvaro Morata és el nostre nou conciutadà", va escriure, afegint que, encara que ell és seguidor de l'Inter, estava encantat de donar-li la benvinguda a la "gran família de Corbetta".

Aquest gest, que pretenia ser amable, no va ser ben rebut pel futbolista. Morata va respondre amb duresa a les seves xarxes, retret a l'alcalde haver violat la seva privadesa. "Gràcies per violar la meva privadesa. Afortunadament no tinc res de valor, excepte els meus fills, la seguretat dels quals ha estat pertorbada per vostè", va escriure el davanter de l'AC Milan. A més, va anunciar que, a causa de la filtració, es veia obligat a mudar-se de nou, cosa que li resultava molt frustrant.

La resposta de l?alcalde no va trigar a arribar. Ballarini va defensar la seva posició, afirmant que en cap moment va revelar detalls específics sobre la residència del jugador. "Només esmentem que viuria a la nostra ciutat, no revelem informació confidencial", va dir en una entrevista per a El partidàs de COPE . Tot i les explicacions, el malestar de Morata sembla irreparable, i tot apunta que el futbolista haurà de buscar un nou habitatge.

Aquest nou episodi a la vida de Morata coincideix amb l'arribada dels seus fills a Itàlia, on Alice Campello també ha decidit instal·lar-se després de la separació. La parella, que va estar junta durant vuit anys i casada per set, va anunciar la ruptura el 12 d'agost passat.