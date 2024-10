Les declaracions d'Arantxa de Benito sobre els àudios de Bárbara Rey i l'Emèrit

Arantxa de Benito ha estat una de les cares conegudes que el passat diumenge 7 d'octubre van abrigar amb la seva presència la carrera solidària 'Perrotón 2024', per l''Adopció i Tinència Responsable d'Animals de Companyia i contra l'Abandó i Maltractament Animal', a la madrilenya Plaça de Colom.

Tot i que la Presidenta d'Honor de l'associació és la Reina Sofia, al punt de mira després de la filtació dels polèmics àudios entre el Rei Joan Carles i Bàrbara Rei, l'Emèrita no va assistir a l'esdeveniment. Sí que ho va fer Sofia Cristo, que tot i que no estan sent moments fàcils per a ella ni per a la seva mare, ha tret forces de flaquesa i ha mostrat la seva millor cara aportant el seu granet de sorra punxant gratuïtament durant la cursa.

"Pobreta, crec que en moments importants difícils de la teva vida, que important és tenir amigues, gent amb qui recolzar-te, abraçades que sempre sentin bé... Li he enviat algun missatget sempre de suport i ànim, però feia temps que no la veia" ha explicat Arantxa després de saludar la Dj amb una afectuosa abraçada, aplaudint la seva actitud davant l'escàndol protagonitzat per la vedette . "Per mi avui és un deu, després de tota la que té a sobre, venir a un acte benèfic em sembla... m'ha guanyat. La veig una dona com tan autèntica, tan de veritat, lluitadora, ha passat pro milers de coses ...però per sobre de tot sempre està i sempre amb el somriure, no és fàcil", ha assegurat.

Molt discreta, l'exdona de Guti ha evitat pronunciar-se sobre la filtració dels enregistraments de Bàrbara i l'Emèrit perquè "la vida personal de cadascú li correspon a cadascú i jo sobre això sé que ni dec ni puc", encara que com confessa no té més que bones paraules per a l'artista: "Bárbara sempre s'ha portat molt bé, la tinc molt afecte. Al meu sopar benèfic d'agost vaig aixecar el telèfon i hi va ser, em quedo amb aquestes coses".

"Jo entenc que li costarà fins a sortir de casa amb la pressió mediàtica que té en aquests moments i cal respectar-la, donar-li les gràcies a la seva filla Sofia per estar aquí, a primera fila i comprometent-se amb aquesta causa" ha conclòs, mostrant així el seu suport a totes dues.