La decisió de l'equip mèdic del Rei Carles després de mesos de tractament contra el càncer

Rei Carlos d'Anglaterra - EP

El motiu ha sortit a la llum, però la decisió és com a mínim alarmant. El rei Carles III, de 75 anys, interromprà el tractament contra el càncer per consell del seu equip mèdic, després de nou mesos de lluita contra la malaltia. Aquesta pausa és deguda a un viatge oficial programat a Austràlia amb la reina Camilla, de 77 anys. Els metges del monarca han recomanat que viatgi i aturi temporalment les sessions de tractament, generant tota mena de reaccions.

El càncer va ser diagnosticat a Carles III a principis d'any, després d'una operació programada, i el tractament ha estat constant fins ara. Tot i això, el seu equip mèdic ha considerat oportú fer una parada d'11 dies per permetre que el rei compleixi aquest compromís internacional. Mentre alguns interpreten aquest descans com a senyal de millora, altres es mostren preocupats per la interrupció del tractament just quan se n'esperava la recuperació completa.

La recuperació del monarca: senyals d estabilitat

Tot i les preocupacions, els metges no han mostrat objeccions que el rei faci aquest viatge, que inclou una extensa agenda d'actes i diversos quilòmetres recorreguts amb avió. Això suggereix que la salut del monarca és estable i que les sensacions dins del seu equip mèdic són optimistes.

El monarca va ser diagnosticat amb càncer de pròstata el febrer d'aquest any, i tot i estar diverses setmanes completament allunyat de les seves obligacions, progressivament ha anat reprenent alguns compromisos importants. Ara, ha arribat el moment d'assumir un repte encara més gran: liderar una visita oficial fora del Regne Unit.

El Palau de Buckingham ha estat satisfet amb l'evolució del rei. A través d'un portaveu, han assegurat que s'està garantint que "les energies de sa majestat es preservin", cosa que implica que el monarca portarà un ritme tranquil en aquesta agenda internacional. La visita a Austràlia estava planejada des de feia mesos, però fins ara no ha estat que els metges han donat llum verda, després d'assegurar que tot estarà coordinat perquè el rei estigui en plena forma per seguir combatent la malaltia.

Notícies sobre la salut de Kate Middleton

Aquestes informacions sobre la salut del rei Carles III coincideixen amb una altra notícia preocupant: l?estat de salut de Kate Middleton. Segons la periodista Concha Calleja, la Princesa de Gal·les serà ingressada a finals d'octubre per sotmetre's a noves proves després del tractament contra el càncer. Si els resultats són favorables, es programarà una intervenció menor; si no ho són, es reprendria el tractament.